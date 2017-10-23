АТО: одного військового поранили

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Впродовж минулої доби внаслідок бойових дій на Донбасі поранили одного українського військового - про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"Минула доба у районі проведення АТО завершилась без суттєвих змін в обстановці. Противник й надалі поодиноко обстрілював позиції української армії на усіх напрямках, застосовуючи переважно піхотне озброєння", - ідеться у повідомленні.

Загалом, додали у прес-центрі, противник 12 разів порушив режим тиші.

"У відповідь на провокації наші бійці вісім разів застосовували зброю на ураження", - повідомили на Facebook.

Під вогнем опинилися опорні пункти біля Авдіївки, шахти Бутівка, Кам'янки, Широкиного, Старогнатівки, Водяного і Кримського.