У Лондоні ввели додатковий збір за вихлопи для старих автомобілів

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Водії старих машини, які забруднюють повітря платитимуть майже вдвічі більше, аби їздити в центрі Лондона.

Додатково штрафуватимуть на 10 фунтів у день автомобілі, які їздять на бензині або дизелі і мають реєстрацію до 2006 року. Таке рішення ухвалив мер Лондона Садік Хан.

Це означає, що власники старих машин загалом заплатять 21,50 фунтів стерлінгів. Раніше міська влада вже ввела єдиний для всіх збір за в'їзд до центру міста.

Передусім це стосується транспорту, який не відповідає європейським нормам викидів.

Зона, у якій штрафуватимуть автомобілі працюватиме з 07:00 до 18:00 з понеділка по п'ятницю.

Противники нововведення кажуть, що схема "буде непропорційно штрафувати бідних водіїв Лондона".

За допомогою цієї міри пан Хан планує покращити якість повітря у столиці.

Мер сказав: "повітря Лондона є вбивцею і призводить до астми, інсультів, хвороб серця і слабоумства".

З 2020 року мер Лондона планує створити в місті "зону максимально низького забруднення".

"Я не буду мером, який ігнорує це, і я налаштований ухвалити ефективні заходи для зменшення шкоди, яку вона завдає лондонцям".