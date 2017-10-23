Чеські вибори виграв мільярдер Бабіш

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Партія мільярдера Андрея Бабіша під популістськими й антиєвропейськими гаслами виграла загальні вибори в Чехії.

Пану Бабішу 63 роки, він - друга найбагатша людина в країні.

Загалом його центристський рух АNO набрав майже 30% голосів, що втричі більше, ніж найближчі суперники.

Правоцентристська Громадянська демократична партія та Чеська партія піратів посіли друге і третє місце.

"Пірати" дебютують у парламенті з 22 місцями, повідомляє AFP.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лідер піратської партії Іван Бартос

Загальна явка була майже 61%.

Пан Бабіш - головний претендент на посаду наступного прем'єр-міністра Чехії. Він може отримати це місце після переговорів коаліції.

Він заявив Reuters, що "запросив всіх до переговорів", але не готовий співпрацювати з комуністами чи правою партією "За свободу і пряму демократію".

Статки 63-річного політика оцінюють у $4 млрд. Він фігурував у кількох гучних скандалах. Йому висували звинувачення в шахрайстві і в тому, що в комуністичні часи він був агентом спецслужб.

Пан Бабіш не підтримує запровадження Євро в Чехії, але хоче, щоб країна залишилася в ЄС.

Чинний партнер ANO по коаліції - лівоцентристські Соціал-демократи (CSSD) - втратили підтримку виборців і опинилися на шостому місці.

Як випливає з результатів голосування, підтримка ультраправих і крайньо лівих зросла. Ось як розділилися голоси:

ANO (Так): 29.6%

Громадянська демократична партія: 11.3%

Чеська партія піратів: 10.8%

"За свободу і пряму демократію"(SPD): 10.6%

Комуністична партія Чехії і Моравії (KSCM): 7.8%

Соціал-демократична партія (CSSD): 7.3%

Кореспондент ВВС у Празі Роб Кемерон зазначає, що особливу увагу привертає підтримка партії SPD, бо ця крайньо права партія хоче заборонити в Чеській Республіці іслам.

За словами кореспондента ВВС, ліберальні і проєвропейські партії сильно послабили свої позиції.

Копирайт изображения AFP Image caption Уже колишній прем'єр Богуслав Соботка (праворуч) мав складні стосунки з Андреєм Бабішом (ліворуч)

Чинний уряд очолював лідер соціал-демократів Богуслав Соботка, який сформував коаліцію з партією пана Бабіша після дострокових виборів 2013 року.

Але у травні пан Соботка подав заяву про відставку очолюваного ним уряду через незгоду з паном Бабішем, який був тоді міністром фінансів.

Він був невдоволений незрозумілими операціями, із якими пов'язаний пан Бабіш.

Побачивши підйом партії "За свободу і пряму демократію", пан Соботка заявив: "Як це можливо, що в Чеській Республіці, коли країна в гарному стані, є стабільною, безпечною, де ми за останні чотири роки досягли багато речей у соціальній сфері, люди надають перевагу екстремальним поглядам?"

Результат соціал-демократів у 7,3% є найгіршим від 1993 року.

Після голосування пан Бабіш подякував своїм виборцям і сказав, що не очікував такого результату після "брехні" в "масовій дезінформаційній кампанії проти" нього.