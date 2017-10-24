Коханівського звільнили з-під варти у залі суду

Копирайт изображения УНІАН

Затриманого лідера добровольчого руху ОУН Миколу Коханівського звільнили з-під варти в залі суду.

Суд так і не зміг обрати йому запобіжний захід впродовж 72 годин - максимального терміну можливого затримання.

Розгляд цього питання продовжився.

Слідство просить суд обрати Миколі Коханівському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Перед цим адвокати заявили відвід прокурору Івану Черніченку, але слідчий суддя Іванна Миколаєць їм у цьому відмовила.

Депутати від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук, Андрій Лозовий, Дмитро Лінько, депутат від "Батьківщини" Ігор Луценко, а також дисидент Степан Хмара зголосилися взяти Миколу Коханівського на поруки.

Image caption Миколу Коханівського оглядають медики у залі суду

Раніше екс-командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського оглянули медики у лікарні, але пізніше повернули до зали суду.

"На щастя, лікарі не виявили загрози життю Миколи Коханівського. Проте для упередження можливих ускладнень наказали перебувати у стані спокою", - написав у Facebook депутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук.

Сутички у суді

У ніч з 23 на 24 жовтня прихильники Миколи Коханівського забарикадувались у судовій залі та зламали там меблі.

Активісти намагались завадити поліції вивезти Миколу Коханівського на ніч у місце тимчасового утримання.

Зранку вівторка поліція спецпризначення розблокувала приміщення суду.

Близько 30 прихильників Миколи Коханівського затримали. Як пояснили правоохоронці - за знищення державного майна.

Як твердить поліція, один із затриманих активістів перебуває у розшуку за неправдиве повідомлення про замінування виправної колонії.

"Під час встановлення їх анкетних даних зʼясувалося, що серед доставлених є уродженець РФ, 1991 року народження, який перебуває у розшуку за завідомо неправдиве повідомлення про замінування Березанської виправної колонії", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Копирайт изображения Поліція Києва Image caption Один з затриманих виявився військовослужбовцем

"Під час перевірки також встановлено, що раніше чоловік, який є військовослужбовцем Збройних сил України, самовільно залишив військову частину в Ужгороді. Ця інформація буде ретельно перевірена", - додали у поліції.

Повідомляється, що також були затримані двоє журналістів. Пізніше їх відпустили.

Ще один журналіст, з Hromadske.ua, заявив, що правоохоронці його побили і зламали апаратуру.

Згодом у поліції уточнили, що за протиправні дії затримали всього 5 осіб, а шістьом учасникам погрому в суді оголосили про підозру.

За інформацією Державної судової адміністрації України, попередні збитки, які зазнав Святошинський районний суд міста Києва за наслідком подій 23-24 жовтня, складають понад 500 тисяч гривень.

Суботня стрілянина

Копирайт изображения Bohdan Kryklyvenko Image caption Зала суду, де напередодні забарикадувалися прихільники Коханівського. Пізніше засідання перенесли в іншу кімнату

Миколу Коханівського затримали ввечері 21 жовтня через сутичку, у якій лідер ОУН застосував травматичну зброю.

Як повідомляється, у екс-комбата батальйону ОУН виник конфлікт з колишнім бійцем ДУК "Правого сектору" Русланом Качмалою з позивним "Рем".

За даними медіа, причиною протиріч став один з гуртожитків. Руслан Качмала це заперечує.

Копирайт изображения Ілля Богданов Image caption Руслан Качмала на позиції біля ДАП (відео з Youtube-каналу Іллі Богданова)

Сам Микола Коханівський стверджує, що він під час бійки лише оборонявся. Водночас правоохоронці стверджують, що травматичний пістолет Коханівського не був зареєстрований.

У "Правому секторі" виступили на підтримку Миколи Коханівського і заявили, що свого часу вигнали Руслана Качмалу "як зрадника".

Обоє - учасники боїв на Донбасі, зокрема за Донецький аеропорт, у складі різних добровольчих підрозділів.