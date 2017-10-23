Китай скасував заборону на пахучий сир

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Китай скасував заборону на імпорт кількох видів м'якого і сиру з пліснявою, у тому числі Рокфору, данського Блю, Горгонзоли та Стілтону.

Влада наклала цю заборону у вересні через штами бактерій, які використовують для виробництва сирів.

Заборону скасували після зустрічі з представниками Європейського Союзу на вихідних.

Імпорт тимчасово заборонених сирів можуть відновити вже зараз.

Представництво ЄС та посольство Франції організують зустріч між європейськими і китайськими експертами, аби оновити стандарти і уникнути майбутніх заборон.

Ласкаво просимо, сири

Дослідницька фірма Euromonitor очікує, що в цьому році у Китаї продадуть сиру на 800 мільйонів доларів, що на 26% більше, ніж торік.

Найбільше сиру імпортують з Нової Зеландії та Австралії, а це понад 90%.

Сир також став популярним завдяки ресторанам швидкого харчування та піці.

Пан Маріон заявив, що його компанія переважно обслуговує іноземців, але існує також місцевий ринок різноманітних сирів.