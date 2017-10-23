Китай скасував заборону на пахучий сир
Китай скасував заборону на імпорт кількох видів м'якого і сиру з пліснявою, у тому числі Рокфору, данського Блю, Горгонзоли та Стілтону.
Влада наклала цю заборону у вересні через штами бактерій, які використовують для виробництва сирів.
Заборону скасували після зустрічі з представниками Європейського Союзу на вихідних.
Імпорт тимчасово заборонених сирів можуть відновити вже зараз.
Представництво ЄС та посольство Франції організують зустріч між європейськими і китайськими експертами, аби оновити стандарти і уникнути майбутніх заборон.
Ласкаво просимо, сири
Дослідницька фірма Euromonitor очікує, що в цьому році у Китаї продадуть сиру на 800 мільйонів доларів, що на 26% більше, ніж торік.
Найбільше сиру імпортують з Нової Зеландії та Австралії, а це понад 90%.
Сир також став популярним завдяки ресторанам швидкого харчування та піці.
Пан Маріон заявив, що його компанія переважно обслуговує іноземців, але існує також місцевий ринок різноманітних сирів.