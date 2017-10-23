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Невідомий проник у редакцію російської радіостанції "Ехо Москви" і ударив ножем заступника головного редактора Тетяну Фельгенгауер.

Цю інформацію агентству "Інтерфакс" підтвердив головний редактор "Еха" Олексій Венедіктов.

Як повідомляє радіостанція, нападника затримали.

У повідомленні сказано, що пані Фельгенгауер отримала поранення горла, але загрози її життю немає.

Журналістку шпиталізували, її стан оцінюють як середньої тяжкості.

Інший подробиць радіостанція не наводить.

Анонімні джерела каналу Mash у Telegram стверджують, що нападник прийшов до редакції з іще одним чоловіком і перед нападом на Фельгенгауер бризнув охоронцеві в обличчя газом.

Цю інформацію згодом частково підтвердив пан Венедіктов.

"Щоб увірватися в нашу будівлю, він засліпив газовим балончиком охоронця, якого щойно привели до тями і промили очі", - цитує головреда "Еха" Інтерфакс.

Фото затриманого за підозрою в нападі опублікував головний редактор сайту "Ехо Москви" Віталій Рувинський.

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Напад на Фельгенгауер прокоментувала російська генпрокуратура, назвавши те, що трапилося кричущим інцидентом. Розслідування пообіцяли взяти на свій контроль.

Тетяна Фельгенгауер працює на радіостанції "Ехо Москви" понад 10 років.