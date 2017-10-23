Пацієнти потребують відпочинку, а не антибіотиків - лікарі

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Більшості пацієнтів варто радити йти додому та відпочивати, а не приймати антибіотики, заявили британські чиновники зі сфери охорони здоров'я.

У департаменті охорони здоров'я Англії (Public Health England) заявили, що більшість недуг з часом минають самі, пише кореспондент ВВС з питань здоров'я та науки Джеймс Галлахер.

Надмірна кількість препаратів призводить до того, що інфекції важче лікувати, створюючи стійкі до ліків супербактерії.

У департаменті кажуть, що пацієнти мають відіграти свою роль у стримуванні росту інфекцій.

За оцінками департаменту, щороку в Британії у результаті медикаментозних інфекцій гинуть п'ять тисяч людей.

Чотири з 10 випадків інфекцій E.coli в крові нині не можна лікувати антибіотиками першого ряду.

До 2050 року стійкі до ліків інфекції у всьому світі, як очікується, вбиватимуть більше людей, ніж в даний час помирають від раку.

Копирайт изображения SPL Image caption Деякі бактерії стають стійкими до найкращих ліків

Антибіотики є надзвичайно важливими при сепсисі, пневмонії, бактеріальному менінгіті та інших тяжких інфекціях.

Але в департаменті охорони здоров'я Англії наголошують, що антибіотики не є важливими при кожній хворобі.

Кашель чи бронхіт можуть тривати до трьох тижнів, якщо їх нічим не лікувати, але антибіотики зменшують період одужання лише на один-два дні, кажуть в PHE.

Професор Поль Косфорд, медичний директор департаменті охорони здоров'я Англії, сказав, що за звичних умов нам нечасто потрібні антибіотики.

"Більшість з нас будуть періодично отримувати інфекції і одужуватимуть за допомогою власного імунітету", - вважає він і додає, що пацієнти не повинні йти до лікаря в очікуванні антибіотика.

У випадку інфекції, яку наш організм може подолати самостійно, варто:

Достатньо відпочивати

Вживати знеболювальні, наприклад, парацетамол

Багато пити

"Лікар скаже вам, коли антибіотики будуть справді необхідні", - додав професор Косфорд.

Апокаліпсис

Бактерії неймовірно хитрі - коли ви починаєте атакувати їх антибіотиками, вони знаходять способи вижити. Люди помирають від бактерій, стійких до всіх антибіотиків.

Головний медичний спеціаліст Англії, професор Саллі Девіс, вже попередила про "постантибіотичний апокаліпсис".

Якщо препарати зазнають невдачі, то не лише стає важче вилікувати інфекції, але звичайні медичні процедури, такі як кесарів розтин та лікування раку, можуть стати надто ризикованими.

За словами професора Ніла Вудфорда, керівника лабораторії антибактеріальної резистентності, найпотужніші антибіотики, такі як карбапенеми, частіше не працюють.

"Якщо подивитися у 2005-2007 роки, то бачимо ці бактерії у двох-чотирьох випадках на рік. Водночас минулого року ми підтвердили ці стійкі бактерії у понад двох тисячах випадків".