У США розпочали розслідування щодо компанії Вайнштайна

Копирайт изображения EPA Image caption Щодо Гарві Вайнштайна розслідують декілька справ

Генеральний прокурор штату Нью-Йорк Ерік Шнейдерман повідомив про початок розслідування щодо Weinstein Company після секс-скандалу навколо її співзасновника і колишнього керівника Гарві Вайнштайна.

"Жоден мешканець Нью-Йорка не зобов'язаний йти на роботу, де панують сексуальні погрози, залякування і страх. Якщо сексуальні домагання або дискримінація є розповсюдженою практикою в компанії, то ми повинні про це знати", - йдеться в заяві прокурора.

Бюро захисту прав людини при прокуратурі Нью-Йорка вже вимагає від компанії надати великий список документів.

Як стало відомо ВВС, серед цих документів - особисті справи співробітників, критерії для найму на роботу, підвищення на посаді й звільнення, формальні та неформальні скарги на сексуальні домагання й іншу дискримінацію за статевою або віковою ознакою, а також інформація про вжиті за цими скаргами заходи.

Слідчі також вимагають надати будь-яку документацію щодо позасудового залагодження таких суперечок.

Якщо розслідування виявить порушення прав співробітників, то компанії можуть загрожувати мільйонні штрафи.

На початку жовтня Гарві Вайнштайна - співзасновника компанії Miramax Films, одного із найвпливовіших продюсерів Голлівуду - звільнили із заснованої ним та його братом компанії. Це сталося після того, як низка голлівудських зірок звинуватили його в сексуальних домаганнях. Серед них - актриси Анджеліна Джолі, Гвінет Пелтроу і Роуз МакГоуен.

Розслідування щодо продюсера вже ведуть поліція Лос-Анджелеса і поліція Лондона.

Сам Гарві Вайнштайн заперечує звинувачення у зґвалтуванні трьох жінок, які надрукували у журналі The New Yorker.