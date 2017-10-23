У Росії офіцер застрелив чотирьох солдатів

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Старший лейтенант Росгвардії відкрив вогонь у військовій частині в Чечні та застрелив чотирьох своїх товаришів по службі. Про це повідомили в департаменті взаємодії зі ЗМІ Федеральної служби військ національної гвардії РФ (Росгвардії).

Інцидент стався у понеділок в станиці Шовковська в одній з частин Росгвардіі. Військовий смертельно поранив чотирьох товаришів по службі, його "ліквідував черговий підрозділ".

Мотиви, з яких офіцер почав стрілянину, у відомстві не уточнили.

Проводиться службова перевірка, повідомили в Росгвардії. Крім слідчих у військовій частині працюватимуть військові психологи.

Наприкінці вересня 23-річний єфрейтор Гасан Абдулахада, якого призвали в Дагестані, почав стріляти по товаришах по службі на полігоні в Амурській області. Троє людей загинули, двоє поранені. Єфрейтора вбили при затриманні.

У березні цього року в результаті нападу на військову частину Росгвардіі в Чечні загинули шість військовослужбовців, нападників вбили. Відповідальність за напад взяло на себе угрупування "Ісламська держава".