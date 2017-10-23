Український консул зустрівся з Павлом Грибом

Копирайт изображения OLHA GRYB

У понеділок український консул відвідав Павла Гриба - українця, якого утримують в російському СІЗО.

У серпні 19-річний хлопець зник у Білорусі, куди поїхав на зустріч із дівчиною. У ФСБ Росії згодом заявили, що його затримали за статтею про тероризм.

Україна вважає затримання незаконим.

Родичі Павла кажуть, що він потребує щоденного специфічного лікування через вроджене захворювання.

У понеділок представники українського МЗС розповіли інформагенціям, що стан здоров'я пана Гриба не покращився.

"Місцеві лікарі прописали йому два препарати, але від їх прийому якогось покращення він не відчув, і навіть після вживання одного з них йому буває зле", - цитує УНІАН директора Департаменту консульської служби Сергія Погорельцев.

Він розповів, що зустріч із консулом тривала трохи більше години.

На вимогу адміністрації слідчого ізолятора спілкування відбувалося російською мовою під запис, сказав дипломат.

"У цих умовах Павло повідомив, що умови його утримання в ізоляторі є задовільні. Здійснюється регулярно медичний огляд", - розповів він.

Павлу передали теплі речі, зимове взуття та продукти.

За що затримали?

19-річний українець Павло Гриб зник у Білорусі ще 24 серпня.

Два тижні доля хлопця була невідома. Білоруські правоохоронці заявляли, що в них його немає.

Згодом ФСБ Росії повідомило українських дипломатів, що Павло перебуває у СІЗО в Краснодарі. Хлопця затримали за статтею про тероризм.

Затриманий має проблеми з кровообігом через синдром портальної гіпертензії і вимагає специфічного лікування.

Родина Гриба звернулася з заявою до Європейського суду з прав людини щодо дій Росії, які можуть загрожувати життю хлопця.

Також родичі вимагають забезпечити хлопцю доступ до медичного обслуговування.

Батько Павла служив в Україні прикордонником. Він розповідає, що син активно висловлювався у соцмережах щодо політичних питань. До ЗСУ чи добробатів, за його словами, не має стосунку, не їздив на Донбас та ніколи не виїздив за кордон.

До Гомеля Гриб поїхав на зустріч із дівчиною, з якою переписувався в соцмережах.

За словами батька, вона представилася 17-річною патріоткою України з-під Сочі. Молоді люди домовилися зустрітися в Білорусі.

Низка ЗМІ встигли поспілкуватися з дівчиною на ім'я Тетяна, з якою нібито мав зустрітися Гриб. Вона розповіла журналістам, що організувала зустріч під тиском ФСБ.