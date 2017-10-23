Другого водія-учасника ДТП в Харкові у лікарні охороняє поліція
У Харкові в лікарні взяли під охорону другого водія-учасника резонансної ДТП, внаслідок якої загинули п'ятеро людей. Про це сказав адвокат Геннадія Дронова Сергій Перепелиця.
"Працівники правоохоронних органів там присутні, і нам не повідомляється, хто це і для чого", - сказав адвокат.
Він розповів, що слідчі дії з його підзахисним Геннадієм Дроновим, який був за кермом Volkswagen Touareg, планувалися, але не були здійснені.
Адвокат запевнив, що Дронов нікуди не збирається тікати. "Він звернувся до лікарні і там перебуває. У нього не якась VІР-палата, він лежить на загальних умовах. Тому, якщо хотів би, він вже кудись поїхав би. Тому я не вбачаю за необхідне стерегти або перебувати в лікарні", - сказав адвокат.
Водночас, за словами адвоката, Дронов залишається у статусі свідка. "На даний час мій клієнт у статусі свідка. Жодного офіційного документу з приводу зміни статусу у кримінальному провадженні від органу досудового розслідування ми не отримували, тобто нам не було офіційно повідомлено про підозру", - сказав пан Перепелиця.
Раніше керівник Нацполіції у Харківській області Олег Бех повідомив, що статус водія Volkswagen Touareg можуть змінити.
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18 жовтня після зіткненням з Volkswagen автомобіль Lexus вилетів на тротуар, де стояли люди.
За кермом позашляховика Lexus RX350, який збив 11 людей у центрі Харкова була 20-річна студентка Олена Зайцева.
П'ятеро загинули на місці, шестеро пішоходів - в лікарні з серйозними травмами. Троє з пацієнтів - у медикаментозній комі.
У п'ятницю Олену Зайцеву, підозрювану у вчиненні резонансної ДТП у Харкові, взяли під варту на 60 діб без права внесення застави - таким є рішення суду у Харкові.