У Вежі Трампа вивісили банер Free Sentsov

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У Вежі Трампа у Нью-Йорку вивісили банер із вимогою звільнити з російської колонії українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомила учасниця групи Pussy Riot Марія Альохіна на Facebook.

За її словами, банер "Free Sentsov" ("Свободу Сенцову") 23 жовтня вона розмістила разом із активістами, які "знають про Сенцова".

"Ми повинні продовжувати говорити про справу Сенцова і Кольченка", - написала активістка.

Після цієї акції поліція перекрила Вежу Трампа на півгодини.

Копирайт изображения ALL_MARY/INSTAGRAM Image caption Раніше Pussy Riot провели акцію в Якутську - на мосту через озеро неподалік виправної колонії №1, де перебуває Сенцов.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив українського режисера до 20 років колонії суворого режиму.

Сенцова визнали винним у "створенні терористичної спільноти, здійсненні двох терактів у Криму та підготовки до ще двох, а також у незаконному обороті зброї та вибухівки".

Разом із ним до 10 років колонії засудили активіста Олександра Кольченка.

Вони обоє не визнають провини, вважають суд політично мотивованим, а докази - фальсифікованими.

Пан Сенцов заявляв, що після арешту його катували.