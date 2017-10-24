Луценко розповів, чому можуть екстрадувати Саакашвілі

Копирайт изображения UNIAN Image caption Юрій Луценко не виключив депортацію або екстрадицію Міхеіла Саакашвілі до Грузії

Після відмови державної міграційної служби надати Міхеілу Саакашвілі статус біженця, зникли спеціальні обставини, які унеможливлюють його депортацію чи екстрадицію, заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Якщо раніше я заявляв, що Саакашвілі має статус, який унеможливлює будь-який спосіб його депортації чи екстрадиції, то зараз державна міграційна служба відмовила йому у статусі біженця, про який він написав заяву", - розповів Юрій Луценко.

Пан Луценко зауважив, що Міхеіл Саакашвілі не оскаржив це рішення у суді.

"Відтак зараз він - апатрид, без жодних спеціальних обставин, які могли б унеможливити його депортацію або екстрадицію. Державна міграційна служба знає про це достеменно", - заявив Юрій Луценко.

Також пан Луценко сьогодні заявив, що частина соратників Міхеіла Саакашвілі грузинського походження "готують переворот" в Україні.

Міхеіл Саакашвілі у Facebook вже прокоментував слова Луценка.

"Іронія ситуації в тому, що міграційна служба мені не те, що не відмовляла, вони досі не відповіли на мій запит і взагалі не надали жодних документів, які оскаржували б моє право перебувати в Україні!" - написав пан Саакашвілі.

Він додав, що кілька тижнів адвокати подали позов до суду про бездіяльність міграційної служби й слухання відбудеться 26 жовтня у Львівському окружному адміністративному суді.

5 вересня міністерство юстиції України отримало звернення від Грузії про взяття під варту та екстрадицію Міхеіла Саакашвілі.

Колишнього президента Грузії позбавили українського громадянства у липні 2017 року.

10 вересня, попри спротив української влади, він потрапив на територію України.

17 вересня суд визнав його винним у незаконному перетині кордону та оштрафував на 3400 гривень.

17 жовтня у Києві біля Верховної Ради почалась акція протесту, серед організаторів якої є партія "Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі".