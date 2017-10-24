З України депортують 20 грузинських соратників Саакашвілі - ГПУ
Державна міграційна служба поступово депортує з України двадцять соратників Міхеіла Саакашвілі, перебування яких в Україні легалізували у час роботи останнього губернатором Одеської області.
Про це повідомила речник генерального прокурора України Лариса Сарган.
У вівторок генпрокурор Юрій Луценко заявив, що на посаді голови Одеської обласної адміністрації пан Саакашвілі "примусив своїх підлеглих оформити дозволи на постійне проживання 20-м громадянам Грузії як цінним діячам".
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При цьому пан Луценко заявив, що частина з цих людей зараз готує в Україні "державний переворот".
Лариса Сарган додала, що цим громадянам видали посвідки на проживання на один рік, а також надали службові автомобілі.
"Наразі є всі підстави для видворення зазначених двадцяти осіб з України, що і відбувається силами Державної міграційної служби", - написала пані Сарган.
За останні дні кількох громадян Грузії, які співпрацювали з паном Саакашвілі, депортували з України.
Юрій Луценко у вівторок також заявив, що після відмови державної міграційної служби надати Міхеілу Саакашвілі статус біженця, зникли спеціальні обставини, які унеможливлюють його депортацію чи екстрадицію з України.
Міхеіл Саакашвілі у Facebook вже прокоментував слова Луценка щодо своєї можливої депортації.
"Іронія ситуації в тому, що міграційна служба мені не те, що не відмовляла, вони досі не відповіли на мій запит і взагалі не надали жодних документів, які оскаржували б моє право перебувати в Україні!" - написав пан Саакашвілі.
Він додав, що кілька тижнів адвокати подали позов до суду про бездіяльність міграційної служби й слухання відбудеться 26 жовтня у Львівському окружному адміністративному суді.
Щодо підготовки до державного перевороту, Міхеіл Саакашвілі відповів, що "єдиний переворот, який я хотів зробити - переворот у свідомості проти олігархату та бідності".
Підготовку збройного перевороту він заперечив.
5 вересня міністерство юстиції України отримало звернення від Грузії про взяття під варту та екстрадицію Міхеіла Саакашвілі.
Колишнього президента Грузії позбавили українського громадянства у липні 2017 року.
10 вересня, попри спротив української влади, він потрапив на територію України.
17 вересня суд визнав його винним у незаконному перетині кордону та оштрафував на 3400 гривень.
17 жовтня у Києві біля Верховної Ради почалась акція протесту, серед організаторів якої є партія "Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі".