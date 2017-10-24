У Нью-Йорку "вейпінг" прирівняють до куріння

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За новим правилом, яке набуде чинності через 30 днів, у штаті Нью-Йорк "вейпінг" прирівняють до звичайного куріння.

Таке куріння заборонять у ресторанах, барах та офісах.

Нью-Йорк був одним із перших штатів, де заборонили куріння сигарет у громадських місцях у 2003 році.

Куріння електронних сигарет стало більш популярним через посилення боротьби з тютюнопалінням.

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При цьому зазначається, що цей новий закон матиме відносно невеликий ефект.

Це пояснюють тим, що у багатьох районах штату Нью-Йорк, а також у самому місті, заборона на куріння електронних сигарет діє з 2013 року.

Як повідомляє The New York Times, 70% муніципалітетів у штаті вже заборонили використання електронних сигарет у закритих громадських приміщеннях.

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Пояснюючи причину заборони у штаті, Ендрю Куомо сказав: "Ці товари продають як більш здорову альтернативу сигаретам, але насправді вони також несуть довгостроковий ризик для здоров'я тим, хто їх курить, і тим, хто їх оточує".

"Ця міра закриває ще одну небезпечну прогалину в законі, створюючи сильніший, здоровіший Нью-Йорк", - зазначив пан Куомо.

Вплив на здоров'я "вейпінгу" не відомий, частково тому, що це відносно нове явище, і його довгостроковий вплив на здоров'я ще не вивчений.

Думки вчених щодо цього питання розділилися.

Одне з досліджень, проведене в університеті Лідса, вказує на те, що е-сигарети спонукають підлітків до куріння тютюну.

Водночас кампанія Stoptober британської NHS пропагувала е-сигарети як спосіб відмовитися від паління.

Опитування благодійної акції "Куріння та здоров'я", яке провели в цьому році, показало, що у Британії близько 2,9 мільйона "вейперів", і 9 мільйонів курців.

З усіх опитаних, 1,3 мільйона курять і тютюн, і електронні сигарети.