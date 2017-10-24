На дні Індійського океану знайшли найдавнішу астролябію
Артефакт, який знайшли всередині затонулого у 1503 році в Індійському океані корабля, виявився найдавнішим досі виявленим навігаційним приладом - астролябією. Моряки у XV-XVI століттях використовували астролябії - бронзові диски, щоб вимірювати висоту сонця.
Цей прилад знайшли на кораблі "Есмеральда" у складі флотилії Васко да Гами, уламки якого виявили біля узбережжя Оману. Корабель затонув в 1503 році під час шторму.
Португальський мореплавець Васко да Гама був першим в історії, хто зміг доплисти морем із Європи в Індію.
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Фахівці з підводної археології вважають, що цю астролябію виготовили між 1495 і 1500 роками. Це диск діаметром 17,5 см і товщиною менше двох міліметрів.
Прилад виявила експедиція компанії Blue Water Recoveries, яка досліджує затонулі кораблі. Її очолював Девід Мернс - дослідник і автор книги "Мисливець за корабельними аваріями".
"Це велика честь - знайти щось таке ж рідкісне та важливе з точки зору історії. Щось, що археологи вивчатимуть, аби заповнити прогалини," - каже пан Мернс.
"Вона була не схожа ні на що з того, що ми знаходили раніше, і я відразу зрозумів, що це якийсь дуже важливий прилад, бо на ньому було видно дві емблеми," - розповідає пан Мернс.
"Одну з них я упізнав одразу, це був герб Португалії [того часу]... Друга, як з'ясувалося пізніше, була персональною емблемою Мануела I, який тоді був королем Португалії," - каже пан Мернс.
Дослідники відразу припустили, що знайдений ними артефакт - астролябія, але не могли знайти на ній ніяких позначок, які використовували для визначення місцезнаходження судна. Відмітки знайшли пізніше, під час більш ретельного вивчення.
Лазерне сканування, яке провели вчені з Уорікського університету, показало, що на краю диска було градуювання із розподілами, що відступали один від одного на п'ять градусів.
Ці поділки дозволяли морякам встановлювати висоту сонця над горизонтом опівдні і визначати у такий спосіб, де їхній корабель.
Астролябії - досить рідкісна знахідка, яку можна виявити у затонулих кораблях. Прилад, що знайшла експедиція пана Мернса стала 108-ю в історії досліджень. Також ця астролябія - найдавніша зі знайдених приладів.
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"Ми знаємо, що прилад виготовили до 1502 року, тому що корабель вийшов із порту в цьому році, а Мануел I став королем в 1495-му. На цій астролябії не було б його емблеми, якби на момент її виготовлення]він не був королем", - каже пан Мернс.
"Мені здається, доречно було б зазначити, що її виготовили між 1495 і 1500 роками. Ми не можемо точно сказати, в якому році, але нам вдалося звузити діапазон до цього періоду," - говорить дослідник.
Як зазначає пан Мернс, прилад старший щонайменше на 30 років за астролябію, яку вважали найдавнішою до цієї знахідки. Прилад дозволить зрозуміти, як еволюціонували навігаційні прилади, каже експедитор.