Як одягалися в холоди сто років тому: фото

  • 24 жовтня 2017

Бабине літо порадувало українців кілька днів і поступилося місцем більш звичній осінній погоді. Так і хочеться закутатися в щось тепле!

А як одягалися українці сто років тому, коли приходили холоди?

Український Інститут Історії Моди поділився з BBC Україна фотографіями старовинного верхнього одягу та цікавими фактами про нього.

Речі, представлені в галереї, зберігаються в приватних збірках: "Відкрита скриня", "Ешколь" та колекції Володимира Щибрі.

Старовинний верхній одяг
Image caption Верхній святковий одяг - сардак, пошитий із валяного овечого сукна, оздоблений викладкою вовняним шнуром. Чернівецька область, Путильський район. Експонат із колекції "Відкрита скриня"

У селян у хаті були визначені особливі місця для одягу: зимову верхню одіж зберігали в коморі, а юпки та керсетки - на жердинах під стелею.

верхній одяг
Image caption Поліська жіноча свита з білого овечого сукна. Оздоблена вовняними шнурами та китицями (чубами, квітами). Початок ХХ століття. Рівненська область, Сарненський район.

Ширина домотканого сукна була 50-75 см, тому широкі деталі верхнього одягу збирались з декількох частин, що зумовлює його мозаїчний характер.

старовинний верхній одяг
Image caption Поліська жіноча свита - латуха. Початок ХХ століття. Волинська область, Ратнівський район

Верхній суконний одяг чоловіків і жінок зазвичай був однаковим по крою. Різниця була лише у кількості оздоби - жіночий більше декорували різнокольоровими шнурами, вишивкою тощо.

старовинний верхній одяг
Image caption Уйош - чоловічий верхній одяг на Закарпатті, виготовлений із вовняного сукна. Початок ХХ століття

Колір домотканого, валяного сукна для виготовлення свит залежав від породи та віку овець, поширених у певній місцевості. При стрижці ягнят отримували вовну більш однорідну по кольору: чорну, білу, сіру.

старовинний верхній одяг
Image caption Подільський чоловічий чугай "до стану" з доморобного валяного сукна. Початок ХХ століття. Хмельницька область, Новоушицький район

В кінці ХІХ століття парубки носили важкі вовняні свити навіть влітку. Якою б не була спека, виходити "на люди" в одній сорочці вважалося непристойним. Тому свити одягали наопашки (накидали на плечі, не вдягаючи в рукава).

сардак Копирайт изображения BBC Sport
Image caption Чоловічий святковий верхній одяг - сардак. Початок ХХ століття. Івано-Франківська область, Косівський район
куртак старовинний одяг Копирайт изображения ИИС
Image caption Курта (куртак) - традиційний верхній одяг селян. Пошитий із рядовини, доморобної тканини з лляної нитки із вовняним підтканням. Початок ХХ століття. Рівненська область, Сарненський район
старовинний верхній одяг
Image caption Святкова жіноча свита, пошита із рядовини. Початок ХХ століття. Рівненська область, Сарненський район.
старовинний верхній одя
Image caption Покутський святковий сардак. Початок ХХ століття. Івано-Франківська область