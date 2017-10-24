Як одягалися в холоди сто років тому: фото

Бабине літо порадувало українців кілька днів і поступилося місцем більш звичній осінній погоді. Так і хочеться закутатися в щось тепле!

А як одягалися українці сто років тому, коли приходили холоди?

Український Інститут Історії Моди поділився з BBC Україна фотографіями старовинного верхнього одягу та цікавими фактами про нього.

Речі, представлені в галереї, зберігаються в приватних збірках: "Відкрита скриня", "Ешколь" та колекції Володимира Щибрі.

Image caption Верхній святковий одяг - сардак, пошитий із валяного овечого сукна, оздоблений викладкою вовняним шнуром. Чернівецька область, Путильський район. Експонат із колекції "Відкрита скриня"

У селян у хаті були визначені особливі місця для одягу: зимову верхню одіж зберігали в коморі, а юпки та керсетки - на жердинах під стелею.

Image caption Поліська жіноча свита з білого овечого сукна. Оздоблена вовняними шнурами та китицями (чубами, квітами). Початок ХХ століття. Рівненська область, Сарненський район.

Ширина домотканого сукна була 50-75 см, тому широкі деталі верхнього одягу збирались з декількох частин, що зумовлює його мозаїчний характер.

Image caption Поліська жіноча свита - латуха. Початок ХХ століття. Волинська область, Ратнівський район

Верхній суконний одяг чоловіків і жінок зазвичай був однаковим по крою. Різниця була лише у кількості оздоби - жіночий більше декорували різнокольоровими шнурами, вишивкою тощо.

Image caption Уйош - чоловічий верхній одяг на Закарпатті, виготовлений із вовняного сукна. Початок ХХ століття

Колір домотканого, валяного сукна для виготовлення свит залежав від породи та віку овець, поширених у певній місцевості. При стрижці ягнят отримували вовну більш однорідну по кольору: чорну, білу, сіру.

Image caption Подільський чоловічий чугай "до стану" з доморобного валяного сукна. Початок ХХ століття. Хмельницька область, Новоушицький район

В кінці ХІХ століття парубки носили важкі вовняні свити навіть влітку. Якою б не була спека, виходити "на люди" в одній сорочці вважалося непристойним. Тому свити одягали наопашки (накидали на плечі, не вдягаючи в рукава).

Копирайт изображения BBC Sport Image caption Чоловічий святковий верхній одяг - сардак. Початок ХХ століття. Івано-Франківська область, Косівський район

Копирайт изображения ИИС Image caption Курта (куртак) - традиційний верхній одяг селян. Пошитий із рядовини, доморобної тканини з лляної нитки із вовняним підтканням. Початок ХХ століття. Рівненська область, Сарненський район

Image caption Святкова жіноча свита, пошита із рядовини. Початок ХХ століття. Рівненська область, Сарненський район.