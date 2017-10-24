Австрія: Курц кличе в уряд "друзів Росії"

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Лідер Народної партії, що перемогла на виборах в Австрії, Себастіан Курц запросив до переговорів про формування уряду крайню праву Партію свободи, яка підтримує дружні відносини з владою Росії.

"Сьогодні я вирішив запросити Хайнца-Крістіана Штрахе і Партію свободи до переговорів про коаліцію", - оголосив Курц на прес-конференції у вівторок.

Народна партія 31-річного екс-міністра закордонних справ Себастіана Курца і Партія свободи Хайнца-Крістіана Штрахе посіли перше і третє місця на парламентських виборах минулого тижня, і разом у них вистачає депутатських мандатів для формування впевненої більшості.

Обидві партії виступають за різке обмеження імміграції.

Копирайт изображения Reuters Image caption Хайнц-Крістіан Штрахе виступає за обмеження імміграції

Націоналістична і антиіммігрантська Партія свободи відома, крім іншого, дружнім ставленням до російської влади.

Хайнц-Крістіан Штрахе і інші діячі цієї партії неодноразово відвідували Росію, а також анексуваний нею Крим, кандидат в президенти від цієї партії Норберт Хофер називав Крим законною частиною Росії. Окрім того, партія закликає скасувати антиросійські санкції.

У грудні 2016 року "Єдина Росія" підписала угоду про співпрацю з Партією свободи.

Народна партія і Партія свободи вже правили Австрією в складі коаліції у 2000-2005 роках.

Image caption Хайнц-Крістіан Штрахе (в центрі) з соратниками неодноразово відвідував Росію та анексований Крим

В останнє десятиліття Австрією правила коаліція, де головним партнером були соціал-демократи, а молодшим - Народна партія.

Маневр вправо

Навесні Народну партію очолив молодий Себастіан Курц. Він відреагував на антиіммігрантські настрої виборців та повернув курс партії вправо.

Тепер Народна партія виступає за те, щоб закрити шукачам притулку шлях до Європи, знизити виплати для біженців і повністю скасувати допомогу для інших категорій іммігрантів, якщо вони прожили в Австрії менше п'яти років.

При цьому Партія свободи звинувачує Курца в тому, що він запозичив у них цю частину програми.

На виборах 15 жовтня Народна партія отримала 62 мандати, а Партія свободи - 51. Таким чином, на двох у них - 113 з 183 місць в парламенті Австрії.