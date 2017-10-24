У Франції малюка назвали Джихадом

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Чи допустимо називати дитину "Джихад" у Франції, країні, яка за останні роки зазнала найгірших терактів з боку ісламістів у Європі?

Тепер це питання повинен вирішити головний прокурор Франції. Це сталося після того, як ім'я, яке подружжя вибрало для свого сина, передали на розгляд органами влади в Тулузі.

Своєю чергою це питання може вирішити французький суддя у справах сім'ї.

"Джихад" арабською мовою означає "зусилля" або "боротьба", а не конкретно "священна війна".

Французьке законодавство не обмежує вибір батьками імен для своїх, якщо ім'я не зачіпає інтереси дитини та проти нього не виступають інші члени родини.

Хлопчик з Тулузи, який називається "Джихад", народився у серпні. Раніше іншим хлопчикам з таким іменем у Франції дозволили залишити його.

Термін "джихадисти" широко використовується для опису ісламістських бойовиків, зокрема тих, що здійснили теракти в ім'я так званої "Ісламської держави".

З початку 2015 року ісламістські бойовики вбили понад 230 людей у Франції, де досі зберігається надзвичайний стан.

У 2013 році жінку з французького міста Нім засудили до одного місяця ув'язнення з відтермінуванням та двох тисяч євро штрафу після того, як її трирічний син на ім'я Джихад прийшов в садок у футболці з написом "Я - бомба" і "Джихад народився 11 вересня".

Вирок винесли за "провокаційний" напис на футболці, який натякав на теракти 9 вересня 2011 року в США, але не за ім'я Джихад.

У 2015 році французький суд заборонив парі назвати свою дитину Нутелла, як і шоколадну пасту, вирішивши, що це зробить дівчинку посміховиськом. Суддя постановив назвати дитину Еллою.