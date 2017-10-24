На Донбасі загинули четверо військових

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За добу на сході загинули четверо військових, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Двоє отримали несумісні з життям поранення через обстріли на маріупольському напрямку. Ще двоє - підірвалися на вибухівці на донецькому напрямку.

При цьому обстрілів в районі АТО від початку доби було небагато, кажуть силовики.