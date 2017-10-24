Апеляційний суд підвердив рішення щодо Саакашвілі
Апеляційний суд залишив у силі попереднє рішення щодо незаконного перетину кордону Міхеілом Саакашвілі.
Раніше політика визнали винним у незаконному перетині кордону і присудили 3,4 тис. гривень штрафу.
У вівторок цю постанову Мостиського райсуду залишили без змін.
Рішення оскарженню не підлягає.
Попри невелику суму штрафу Міхеіл Саакашвілі заявляв, що для нього - справа принципу довести, що він законно потрапив в Україну.
Політик перетнув український кордон 10 вересня у пункті пропуску "Шегині".
Представники прикордонної служби назвали в'їзд в Україну незаконним та склали на нього адміністративний протокол.
У липні 2017 року президент Петро Порошенко зупинив українське громадянство пана Саакашвілі, який на той час перебував у США.
Представники української влади заявляли, що в Саакашвілі немає чинного українського паспорта, а тому його не можуть пустити на територію України.