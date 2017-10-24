Апеляційний суд підвердив рішення щодо Саакашвілі

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Апеляційний суд залишив у силі попереднє рішення щодо незаконного перетину кордону Міхеілом Саакашвілі.

Раніше політика визнали винним у незаконному перетині кордону і присудили 3,4 тис. гривень штрафу.

У вівторок цю постанову Мостиського райсуду залишили без змін.

Рішення оскарженню не підлягає.

Попри невелику суму штрафу Міхеіл Саакашвілі заявляв, що для нього - справа принципу довести, що він законно потрапив в Україну.

Політик перетнув український кордон 10 вересня у пункті пропуску "Шегині".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Як Саакашвілі перетнув кордон

Представники прикордонної служби назвали в'їзд в Україну незаконним та склали на нього адміністративний протокол.

У липні 2017 року президент Петро Порошенко зупинив українське громадянство пана Саакашвілі, який на той час перебував у США.

Представники української влади заявляли, що в Саакашвілі немає чинного українського паспорта, а тому його не можуть пустити на територію України.