СБУ зупинила кібератаку, що зачепила аеропорт та метро

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Служба безпеки припинила поширення вірусу, який атакував інформаційні системи комунального підприємства "Київський метрополітен" і міжнародного аеропорту "Одеса". Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

"Фахівці СБУ встановили, що доставка вірусу відбувається з використанням фішингових листів електронної пошти зі зворотною адресою, що асоціюється зі службою технічної підтримки компанії Microsoft", - повідомили в СБУ.

"Зараз подальше поширення вірусу припинено, загроз безпеці руху немає", - сказано в повідомленні.

Фахівці СБУ зазначили, що для попередження несанкціонованого блокування інформаційних систем необхідно дотримуватись таких рекомендацій: щоденно оновлювати системне програмне забезпечення, не відкривати вкладення до електронної пошти форматів .doc та .rtf, що надійшли від неперевіреного відправника, дотримуватися загальних правил інформаційної безпеки, зокрема, створювати резервні копії.

У вівторок, 24 жовтня, аеропорт "Одеса" та Київський метрополітен повідомили про хакерську атаку.

Як йдеться у повідомленні аеропорту у Facebook, хакери атакували інформаційну систему летовища.

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" повідомило, що вийшли з ладу лише банківські сервіси.

Раніше Служба безпеки України попереджала про підготовку нової хвилі масштабної кібератаки на державні структури та приватні компанії. За інформацією спецслужби, цілями зловмисників визначені великі державні та приватні компанії.

27 червня, напередодні Дня Конституції, українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси та локальні мережі, а також деякі ЗМІ зазнали найбільшої хакерської атаки.

Тоді багато комп'ютерів були інфіковані вірусом Petya.A, який блокував роботу комп'ютерних систем і вимагав за розблокування грошову винагороду.