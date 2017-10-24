Міграційна служба підтвердила, що Саакашвілі можна депортувати

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Колишній президент Грузії та екс-губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі ігнорує питання врегулювання свого правового статусу в Україні. Про це повідомили у Державній міграційній службі.

За інформацією, опублікованою на сайті відомства, це "дає обґрунтовані підстави компетентним органам здійснювати процедурні заходи щодо його залишення території України виключно у межах чинного законодавства".

У ДМС розповіли, що 11 вересня до Головного управління ДМС у Львівській області прийшла група з чотирьох осіб, які принесли заяву про надання додаткового захисту від імені Міхеіла Саакашвілі та копію паспорта громадянина України.

"ГУДМС у Львівській області у межах 30 денного строку, передбаченого законодавством, було відмовлено в розгляді цієї заяви у зв'язку з тим, що заяву подано з порушенням", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, відповідно до закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" заяву пан Саакашвілі мав подати особисто або через законного представника. Окрім того, на розгляд подали заяву невстановленого зразка.

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У вівторок генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що після відмови державної міграційної служби надати Міхеілу Саакашвілі статус біженця, зникли спеціальні обставини, які унеможливлюють його депортацію чи екстрадицію з України.

Міхеіл Саакашвілі у Facebook вже прокоментував слова Луценка щодо своєї можливої депортації.

"Іронія ситуації в тому, що міграційна служба мені не те, що не відмовляла, вони досі не відповіли на мій запит і взагалі не надали жодних документів, які оскаржували б моє право перебувати в Україні!" - написав пан Саакашвілі.

24 жовтня стало відомо, що Державна міграційна служба поступово депортує з України двадцять соратників Міхеіла Саакашвілі, перебування яких в Україні легалізували у час роботи останнього губернатором Одеської області.

5 вересня міністерство юстиції України отримало звернення від Грузії про взяття під варту та екстрадицію Міхеіла Саакашвілі.

Колишнього президента Грузії позбавили українського громадянства у липні 2017 року.

10 вересня, попри спротив української влади, він потрапив на територію України.

17 вересня суд визнав його винним у незаконному перетині кордону та оштрафував на 3400 гривень.

17 жовтня у Києві біля Верховної Ради почалась акція протесту, серед організаторів якої є партія "Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі".