Росія заблокувала продовження розслідування хіматак в Сирії

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Росія наклала вето на резолюцію Ради безпеки ООН про продовження мандату місії з розслідування хімічних атак у Сирії.

Спільний механізм ООН і Організації із заборони хімічної зброї затвердили у 2015 році з метою виявлення сторін конфлікту, які застосовували хімічну зброю.

До кінця тижня повинен з'явитися звіт про застосування хімзброї в Хан-Шейхуні в провінції Ідліб у квітні 2017 року.

Також Росія відхилила звіт слідчої групи ООН з питань прав людини, який містить критику сирійського уряду.

Поточний мандат місії закінчується в листопаді. Росія пропонувала відкласти голосування про його продовження, поки не будуть оголошені результати розслідування нападу в Хан-Шейхуні.

Але російська сторона не здобула необхідну підтримку в Радбезі і скористалася своїм правом вето, яке вона має, як і Великобританія, Китай, Франція та США.

Росія вже вдев'яте не дозволяє Радбезу вжити заходів щодо свого союзника Сирії. Правозахисна організація Amnesty International назвала цю ситуацію "зеленим світлом для військових злочинів".

Постпред США при ООН Ніккі Гейлі також висловилася жорстко про дії Росії, звинувативши Москву в союзництво з "диктаторами й терористами".

Своєю чергою постпред Росії при ООН Василь Небензя звинуватив США та інші країни в спробах поставити Росію в незручне становище.

Копирайт изображения Reuters Image caption понад 80 людей загинуло від дії хімічної речовини в Хан-Шейхуні

Тільки спільна місія ООН і ОЗХЗ має офіційні повноваження розслідувати хімічні атаки в Сирії. Передбачалося, що отримані висновки допоможуть притягти винних до відповідальності.

У результаті атаки на Хан-Шейхун у квітні загинули понад 80 осіб. США у відповідь завдали ракетного удару по сирійській авіабазі.

У вересні Рада з прав людини ООН поклала відповідальність за застосування хімічної зброї в сирійському місті на урядові сили, дійшовши висновку, що в нападі брав участь літак сирійських ВВС. Таким чином, версію Росії про те, що літак розбомбив хімічний завод повстанців, відкинули.

Президент Сирії Башар Асад назвав ситуацію з Хан-Шейхуном сфабрикованою. Він наполягає, що Сирія знищила запаси своєї хімзброї у рамках спеціальної угоди.

Проте міністр оборони США заявив, що Дамаск знищив не всі запаси.