Суд переніс розгляд справи Коханівського

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Святошинський районний суд Києва продовжить засідання з обрання запобіжного заходу лідеру добровольчого руху ОУН Миколі Коханівському 25 жовтня о 14:30. Відповідне рішення оголосила слідча суддя Іванна Миколаєць.

За словами судді, це дасть змогу адвокатам підготуватися.

На судовому засіданні у вівторок допитали сімох свідків зі сторони захисту. Свідків зі сторони обвинувачення не було.

Прокурор Іван Черніченко просить суд обрати Коханівському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. Він стверджує, що існує ризик, що лідер ОУН впливатиме на свідків та може переховуватися від органів слідства та суду.

Своєю чергою Коханівський твердить, що не вчиняв злочинів, які йому інкримінують, і не збирається переховуватися від слідства.

На засіданні 24 жовтня Миколу Коханівського звільнили з-під варти в залі суду, тому що суд не зміг обрати йому запобіжний захід впродовж 72 годин.

Миколу Коханівського затримали ввечері 21 жовтня через сутичку, у якій лідер ОУН застосував травматичну зброю.

Як повідомляється, у екс-комбата батальйону ОУН виник конфлікт з колишнім бійцем ДУК "Правого сектору" Русланом Качмалою з позивним "Рем".

За даними медіа, причиною протиріч став один з гуртожитків. Руслан Качмала це заперечує.

Сам Микола Коханівський стверджує, що він під час бійки лише оборонявся. Водночас правоохоронці стверджують, що травматичний пістолет Коханівського не був зареєстрований.