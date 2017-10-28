США: Північна Корея посилила свою ядерну загрозу

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption За словами Джеймса Меттіса, Пхеньян поводиться "поза законом

Загроза ядерної атаки з боку Північної Кореї посилюється, заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс під час свого візиту до Сеула.

При цьому він застеріг, що КНДР зустрінеться із "масивною військовою відповіддю", якщо застосує ядерну зброю.

"Північна Корея посилила загрозу, яку вона становить для своїх сусідів і світові, через незаконні і непотрібні ракетні програми і програми ядерної зброї", - заявив пан Меттіс.

За його словами, Пхеньян поводиться "поза законом", і відтак співпраця у галузі безпеки між США і Південною Кореєю стала "знову нагальною".

Меттіс додав, що Вашингтон не зможе прийняти ядерного статусу Північної Кореї.

Міністр оборони США перебуває у Сеулі на щорічних переговорах із питань безпеки.

У листопаді у рамках його азійського туру у президента США Дональда Трампа також запланована поїздка до Південної Кореї.

Минулого місяця Північна Корея провела своє шосте ядерне випробування - найбільше до цього часу. За оцінками, бомба мала силу від 50 до 120 кілотонн - при тому, що вибуховий пристрій у 50 кілотонн утричі більший від того, який скинули на Хіросіму у 1945 році.

У серпні та вересні КНДР також провела кілька ракетних випробувань, випустивши балістичні ракети над Японією.

У відповідь на активізацію з боку північного сусіда Південна Корея прискорила розгортання американської системи протиповітряної оборони THAAD.

Раніше цього місяця США і Південна Корея також почали спільні військові навчання у водах довкола Корейського півострову, які також розлютили Пхеньян.