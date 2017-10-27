Українців попередили про мокрий сніг та хуртовини

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У неділю та в понеділок 29 та 30 жовтня через циклон в Україні очікуються складні погодні умови, повідомляє Укргідрометцентр.

"Посилення швидкості вітру до 17-22 метрів на секунду, вдень 29 жовтня у західних областях, вночі 30-го жовтня так само в Житомирській, Вінницькій, Київській та Черкаській областях до 25-30 метрів в секунду", - йдеться в повідомленні.

У неділю в більшості західних областей пройдуть сильні дощі.

У понеділок, 30-го жовтня, в Україні, починаючи з західних областей, очікується дощ з переходом в мокрий сніг, місцями хуртовини, в західній частині можливі утворення снігового покриву.

Зниження температури вночі та вдень до 1-6 градусів тепла.

"У Карпатах мокрий сніг, хуртовини. Вдень 29-го жовтня дуже сильні опади. Посилення вітру 19-24 м/с, пориви 40 м/с. Температура вночі та вдень 0-5 градусів морозу", - повідомили в Гідрометцентрі.

26 жовтня перший сніг вже випав в Харкові.