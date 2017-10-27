У ДТП в Польщі загинув українець, ще троє постраждали – МЗС

Копирайт изображения Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

У Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув громадянин України, ще троє українців постраждали. Про це ВВС Україна повідомив керівник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"26 жовтня в Сілезькому воєводстві Республіки Польща сталася ДТП, в результаті якої загинув громадянин України та троє українців одержали травми різного ступеня складності", - розповів пан Кирилич.

За його словами, консульство надає необхідну правову допомогу родичам постраждалих.

"Причини та обставини цієї трагедії розслідує місцева поліція", - пояснив речник консульської служби.

За його словами, у місцевій поліції підтвердили, що працедавець візьме на себе витрати щодо перевезення тіла загиблого додому.

Копирайт изображения Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Водночас поліція Люблінецького повіту, у якому сталася ДТП, повідомила на своєму офіційному сайті, що близько 7 години ранку вантажівка Scania зіткнулася з мікроавтобусом Volkswagen Passenger.

"У результаті аварії загинув 47-річний пасажир Volkswagen. Медики намагались врятувати 32-річного водія мікроавтобуса, однак їхні зусилля не дали результату. Ще п'ятьох українців доставили до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Наразі поліція встановлює деталі аварії. Однак уже відомо, що водій вантажівки був тверезим, додали у відомстві.