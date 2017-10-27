Парламент Каталонії проголосив незалежність регіону від Іспанії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент каталонського парламенту рахує голоси за оголошення незалежності від Іспанії

Каталонський парламент проголосував за незалежність від Іспанії.

Рішення підтримали 70 депутатів зі 135, проти були 10. Опозиція бойкотувала голосування.

Прем'єр Іспанії Маріано Рахой вже заявив, що законність у Каталонії відновлять.

"Я закликаю всіх іспанців зберігати спокій", - написав він у Twitter.

Мадрид налаштований запровадити пряме правління в регіоні.

Прем'єр Іспанії Маріано Рахой раніше заликав сенаторів підтримати цей крок, аби відновити "законність і стабільність Каталонії".

Він також сказав, що хоче відсторонити каталонського лідера Карлеса Пучдемона, його віце-президента та всіх міністрів.

155-та стаття іспанської конституції дозволяє запровадити пряме правління в Каталонії. Раніше її жодного разу не застосовували.

Сенат іще не голосував за введення цієї статті в дію. Вона дасть Мадриду змогу взяти підконтроль фінанси, поліцію та державні ЗМІ регіону.

Криза почалася після суперечливого референдуму, що пройшов на початку жовтня.

Каталонський уряд заявив, що в ньому взяли участь 43% виборців, і 90% з них проголосували за незалежність. Але Конституційний суд Іспанії назвав голосування незаконним.

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