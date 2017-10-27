Іспанський сенат підтримав пряме правління у Каталонії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прем'єр Іспанії Маріано Рахой на засіданні верхньої палати сенату

Верхня палата іспанського Сенату в п'ятницю уповноважила уряд Маріано Рахоя на пряме правління в Каталонії.

Це сталося невдовзі після того, як парламент регіону проголосував за незалежність.

Криза довкола Каталонії почалася після суперечливого референдуму, що пройшов на початку жовтня. Влада регіону заявила, що в ньому взяли участь 43% виборців, і 90% з них проголосували за незалежність. Конституційний суд Іспанії назвав голосування незаконним.

Тепер іспанський уряд о 18-й годині (19-й за Києвом) проведе засідання, аби запровадити пряме правління, заявив пан Рахой.

Серед заходів, яких можуть вжити, - звільнення керівників регіону та встановлення контролю над фінансами, поліцією і державними ЗМІ, повідомляє Reuters.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент каталонського парламенту рахує голоси за оголошення незалежності від Іспанії

"Сподіваємося, що рішенням сенату ми відновимо законність, оскільки закон було порушено каталонською декларацією про незалежність. За 40 років Іспанія стала економічною потугою, і Каталонія це не зруйнує", - сказав пан Рахой після голосування в сенаті.

Тим часом президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що ЄС матиме справу лише з центральним урядом у Мадриді.

"Для ЄС нічого не міняється. Іспанія лишається нашим єдиним співрозмовником", - написав пан Туск у Twitter.

Він також закликав Іспанію віддати перевагу "силі аргументів, а не сили".

А український міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна підтримує територіальну цілісність Іспанії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Каталонії Карлес Пучдемон (у центрі) та депутати регіонального парламенту після голосування про незалежність

Оголошення незалежності підтримали 70 депутатів каталонського парламенту зі 135. Проти були 10, опозиція бойкотувала голосування.

Прихильники незалежності, які зібралися під будівлею парламенту, емоційно привітали рішення.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прихильники незалежності реагують на голосування каталонського парламенту

Що сталося в каталонському парламенті?

У четвер президент Каталонії Карлес Пучдемон вирішив не оголошувати незалежність чи дострокові вибори, а натомість закликав депутатів регіонального парламенту визначитися із цього питання.

Рішення про незалежність закликає до передачі влади від Іспанії до незалежної Каталонії.

Але Конституційний суд Іспанії, швидше за все, оголосить його незаконним. І мало хто в світі визнає Каталонію державою.

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Прем'єр Іспанії Маріано Рахой після голосування заявив, що законність у Каталонії відновлять.

"Я закликаю всіх іспанців зберігати спокій", - написав він у Twitter.