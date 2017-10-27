На вихідних в Україні переведуть годинники

Копирайт изображения Nic / Unsplash

У ніч проти неділі, 29 жовтня, Україна перейде на зимовий час.

О 4-й ранку годинники треба буде перевести на годину назад.

В "Укрзалізниці" повідомили, що час відправлення і прибуття потягів у квитках з 29 жовтня буде вказуватися зимовий.

"Мандрівникам, які запланували поїздки найближчими вихідними, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі гостей, варто бути уважними та вчасно перевірити свій годинник", - повідомляє прес-служба УЗ.

До "літнього часу" країна повернеться в останню неділю березня.

"Зимовий" час (другий часовий пояс, UTC+2) вважають природним для 95% території України.

Перехід на різний час відбувається відповідно до постанови уряду від 1996 року "Про порядок обчислення часу".

Годинники переводять задля ефективнішого використання світлового дня. Водночас багато хто нарікає на шкоду цього кроку для здоров'я.

У вересні 2011 року парламент скасував переведення годинників, зробивши літній час постійним. Та вже наступного місяця це рішення скасували.

"Літній" і "зимовий" порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби.

Більшість країн світу зараз не переводять годинники.