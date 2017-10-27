Дівчина судиться зі школою, яка змушувала її фарбувати волосся

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18-річна японка подала до суду на місцеву владу через те, що школа змушувала її фарбувати волосся в чорний колір, повідомляють ЗМІ.

Дівчина твердить, що від природи має каштанове волосся.

У школі їй нібито сказали, що якщо вона порушуватиме правило про чорне волосся учнів, то їй доведеться залишити заклад.

Школа, що розташована біля Осаки, каже, що забороняє студентам фарбувати чи висвітлювати волосся.

За повідомленнями, мати дівчини повідомила адміністрацію, що її донька має натуральні каштанові локони, та це не допомогло.

Від вересня минулого року дівчина не ходить до школи.

Вона твердить, що фарбування пошкодило її волосся й шкіру голови, і вимагає відшкодування у 19 300 доларів. Префектура Осаки просить суд відхилити позов.

Директор школи не коментує ситуацію.

У Японії багато шкіл мають суворі правила щодо зовнішності, зокрема кольору волосся, косметики чи довжини спідниці.

Раніше цього року газета Asahi Shimbun повідомила, що близько 60% старших шкіл у Токіо просили світловолосих учнів довести, що це їхній натуральний колір - наприклад, показати дитячі фото.

За словами видання, школи намагаються продемонструвати батькам свою прихильність до дисципліни.

Серед шкіл зараз точиться серйозна конкуренція за учнів, бо в країні падає народжуваність.