Незалежність Каталонії: уряд звільнив очільника поліції

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Уряд Іспанії звільнив голову регіональної поліції Каталонії. Це сталося за кілька годин після того, як Мадрид запровадив пряме правління в Каталонії.

Це перший конкретний захід, вжитий після того, як парламент іспанського регіону проголосував за незалежність.

Раніше прем'єр Іспанії Маріано Рахой заявив, що розпускає парламент Каталонії. За його словами, 21 грудня в регіоні мають пройти позачергові вибори.

Він також звільнив каталонського лідера Карлеса Пучдемона та його кабінет.

У ніч проти суботи пройшли демонстрації за та проти незалежності Каталонії.

У суботу у Мадриді очікується акція "За єдність Іспанії та конституції".

Пряме правління

У п'ятницю каталонський парламент проголосував за незалежність регіону, проігнорувавши рішення Конституційного суду Іспанії, який назвав референдум незаконним.

Після цього верхня палата іспанського Сенату дозволила уряду Маріано Рахоя запровадити пряме правління в Каталонії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент каталонського парламенту рахує голоси за оголошення незалежності від Іспанії

"Сподіваємося, що рішенням сенату ми відновимо законність, оскільки закон було порушено каталонською декларацією про незалежність. За 40 років Іспанія стала економічною потугою, і Каталонія це не зруйнує", - сказав пан Рахой після голосування в сенаті.

Далі відбулося спеціальне засідання уряду, після якого прем'єр оголосив про заходи, які застосують щодо Каталонії.

Він, зокрема, пообіцяв провести "вільні, чесні та законні" вибори в регіоні. А також - повідомив про звільнення шефа місцевої поліції.

Жозеп Льюїс Траперо Альварес вже перебував під слідством після протестів у Барселоні. Його звинувачують у неспроможності сприяти іспанській поліції під час демонстрацій за незалежність Каталонії, що пройшли в Барселоні напередодні референдуму.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Каталонії Карлес Пучдемон (у центрі) та депутати регіонального парламенту після голосування про незалежність

Що сталося в каталонському парламенті?

Криза в регіоні почалася після суперечливого референдуму, який пройшов на початку жовтня.

Влада регіону заявила, що в ньому взяли участь 43% виборців, і 90% з них проголосували за незалежність.

Оголошення незалежності підтримали 70 депутатів регіонального парламенту зі 135.

Проти були 10, опозиція бойкотувала голосування.

Рішення про незалежність закликає до передачі влади від Іспанії до незалежної Каталонії. Але Конституційний суд Іспанії оголосив його незаконним.

Прихильники незалежності, які зібралися під будівлею парламенту, емоційно привітали результати голосування. Тисячі людей вийшли на вулиці святкувати.

Тоді прем'єр Іспанії Маріано Рахой заявив, що в Каталонії відновлять законність і закликав іспанців зберігати спокій.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прихильники незалежності реагують на голосування каталонського парламенту

Міжнародна реакція

Тим часом президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що ЄС матиме справу лише з центральним урядом у Мадриді.

"Для ЄС нічого не міняється. Іспанія лишається нашим єдиним співрозмовником", - написав пан Туск у Twitter.

Він також закликав Іспанію віддати перевагу "силі аргументів, а не аргументу сили".

У Держдепі США заявили в п'ятницю, що вважають Каталонію невід'ємною частиною Іспанії та підтримують конституційні заходи іспанського уряду.

А український міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна підтримує територіальну цілісність Іспанії.

Настрій у натовпі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прихильники незалежності прийшли святкувати до будівлі каталонського уряду

Джеймс Рейнольдс із Барселони:

"Прихильники незалежності під парламентом рахували кожен голос депутата. Хтось приєднав телефони до динаміків, щоб люди могли відчути атмосферу сесії.

Кожен голос "за" натовп вітав підбадьорливими вигуками, кожне "проти" - засвистував. У кінці здійнялися загальні радощі.

"Нарешті ми вільні, - сказала жінка поруч зі мною і заплакала. - Нас тут утискають. Ми боремося за свободу".

Але за рогом, за межами демонстрації, погляди були іншими.

"Це катастрофа, - сказав один чоловік. - Це результат тривалої маніпуляції, яка не відбиває волі каталонського народу".