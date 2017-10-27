В Італії засудили чоловіка, який заразив 30 жінок ВІЛ

Копирайт изображения AFP Image caption Валентіно Таллуто арештували в листопаді 2015 року

Італійський бухгалтер отримав 24 роки в'язниці за те, що заразив 30 жінок вірусом імунодефіциту людини.

За повідомленнями, у Валентіно Таллуто діагностували ВІЛ у 2006 році. Після цього він мав незахищений секс зі щонайменше 53 жінками. Наймолодшій із них на початку їхніх стосунків було 14.

Чоловік шукав партнерок у соцмережах і на сайтах знайомств.

Адвокати твердили, що дії їхнього клієнта були "нерозумними, але не навмисними".

Але агенція AFP повідомляє, що коли парнерки просили його одягнути презерватив, він відповідав, що має алергію чи що недавно перевірявся на ВІЛ.

Коли ж дехто з жінок виявили, що заразилися, він заперечував, що є носієм вірусу.

Через дії бухгалтера вірус підчепили іще четверо людей, окрім тих жінок, яких він заразив напряму. Ідеться про трьох чоловіків і дитину.

"Його дії були спрямовані на те, щоб сіяти смерть", - заявила минулого місяця у суді прокурор.

Але сам Таллуто сказав, що якби це було так - він би не вступав у тривалі стосунки з цими жінками.

"Багато з цих дівчат знають моїх друзів і родину, - сказав він. - Кажуть, що я хотів заразити максимально багато людей. Якби це було так, я б шукав випадкового сексу по барах, а не приводив цих жінок у своє життя".

Судді в Римі обдумували вердикт більш ніж 10 годин.

За даними ЗМІ, коли читали вирок, постраждалі жінки плакали.

Але суд не задовольнив клопотання прокурорів, які просили для бухгалтера довічного ув'язнення.