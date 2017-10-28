Facebook запроваджує нові правила для політичної реклами
Компанія Facebook оголосила про зміни, завдяки яким політична реклама в соцмережі має стати прозорішою.
Компанію активно критикували після повідомлень про три тисячі політичних рекламних оголошень, пов'язаних з Росією.
Рекламодавці надаватимуть більше інформації, що дозволить їх ідентифікувати, написав на своїй сторінці керівник Facebook Марк Цукерберг.
Соцмережа, за його словами, буде маркувати політичну рекламу, а рекламодавці "повинні будуть розкрити джерела фінансування".
"Ви також зможете подивитися, скільки заплатив рекламодавець, хто дивиться цю рекламу і дізнатися кількість переглядів, - повідомив Цукерберг. - Наша мета - повністю запровадити це в США перед проміжними виборами в 2018 році".
Компанія також збирається взяти на роботу кілька тисяч модераторів для виявлення політичної реклами.
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Ці заходи вжито після повідомлень про те, що групи користувачів, яких підтримувала Росія, використовували оголошення в соціальних мережах для втручання у вибори в США в 2016 році.
На початку вересня цього року у Facebook заявили, що протягом майже двох років фейковий облікові записи, пов'язані з Росією, купували політичну рекламу в соцмережі.
За даними Facebook, з червня 2015 по травень 2017 року на приблизно три тисячі оголошень витратили близько 100 тисяч доларів.
Розслідування торкнулося і реклами в сервісі обміну фотографіями Instagram, який належить компанії.
Від Facebook вимагали більшої прозорості. Після чого компанія оголосила про зміну алгоритму роботи з платними постами.
"Ми будемо працювати над створенням стандарту прозорості для політичної реклами", - писав Цукерберг.
Інформацію про рекламні оголошення, пов'язані з Росією, він пообіцяв передати тим, хто розслідує можливе втручання Москви у вибори президента США.
У вівторок керівники Facebook та інших інтернет-компаній виступатимуть на слуханнях в сенаті США.
У жовтні ЗМІ повідомили, що Google також знайшов сліди російського фінансування в контекстній рекламі політичного змісту.
Ще на початку року спецслужби США заявили, що Росія нібито допомагала Дональду Трампу перемогти на президентських виборах, зокрема поширюючи в соцмережах неправдиву інформацію.
Росія своєю чергою заперечує втручання в американські вибори.