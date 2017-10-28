Facebook запроваджує нові правила для політичної реклами

Копирайт изображения Reuters

Компанія Facebook оголосила про зміни, завдяки яким політична реклама в соцмережі має стати прозорішою.

Компанію активно критикували після повідомлень про три тисячі політичних рекламних оголошень, пов'язаних з Росією.

Рекламодавці надаватимуть більше інформації, що дозволить їх ідентифікувати, написав на своїй сторінці керівник Facebook Марк Цукерберг.

Соцмережа, за його словами, буде маркувати політичну рекламу, а рекламодавці "повинні будуть розкрити джерела фінансування".

"Ви також зможете подивитися, скільки заплатив рекламодавець, хто дивиться цю рекламу і дізнатися кількість переглядів, - повідомив Цукерберг. - Наша мета - повністю запровадити це в США перед проміжними виборами в 2018 році".

Компанія також збирається взяти на роботу кілька тисяч модераторів для виявлення політичної реклами.

Ці заходи вжито після повідомлень про те, що групи користувачів, яких підтримувала Росія, використовували оголошення в соціальних мережах для втручання у вибори в США в 2016 році.

На початку вересня цього року у Facebook заявили, що протягом майже двох років фейковий облікові записи, пов'язані з Росією, купували політичну рекламу в соцмережі.

За даними Facebook, з червня 2015 по травень 2017 року на приблизно три тисячі оголошень витратили близько 100 тисяч доларів.

Розслідування торкнулося і реклами в сервісі обміну фотографіями Instagram, який належить компанії.

Від Facebook вимагали більшої прозорості. Після чого компанія оголосила про зміну алгоритму роботи з платними постами.

"Ми будемо працювати над створенням стандарту прозорості для політичної реклами", - писав Цукерберг.

Інформацію про рекламні оголошення, пов'язані з Росією, він пообіцяв передати тим, хто розслідує можливе втручання Москви у вибори президента США.

У вівторок керівники Facebook та інших інтернет-компаній виступатимуть на слуханнях в сенаті США.

У жовтні ЗМІ повідомили, що Google також знайшов сліди російського фінансування в контекстній рекламі політичного змісту.

Ще на початку року спецслужби США заявили, що Росія нібито допомагала Дональду Трампу перемогти на президентських виборах, зокрема поширюючи в соцмережах неправдиву інформацію.

Росія своєю чергою заперечує втручання в американські вибори.