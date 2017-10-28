Копирайт изображения Reuters Image caption Роберт Мюллер керує розслідуванням ймовірного втручання Росії у вибори в США

Велике журі присяжних, яке у США скликав спецпрокурор Роберт Мюллер, у п'ятницю схвалило перші обвинувачення в розслідуванні ймовірного втручання Росії в американські вибори.

Про це повідомляє CNN і підтверджують джерела інших ЗМІ.

Співрозмовники телекомпанії CNN уточнили, що людина, якій висунули обвинувачення, вже в понеділок може опинитися під вартою. Однак досі невідомо, вони стосуються одного або кількох фігурантів справи.

Суть обвинувачень також поки що незрозуміла. CNN не вдалося отримати офіційні коментарі.

У травні Роберта Мюллера призначили спецпрокурором з розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори в США у 2016 році.

Це сталося після того, як Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі.

На початку серпня пан Мюллер скликав федеральне велике журі присяжних.

У п'ятницю ключових юристів, які беруть участь в розслідуванні Роберта Мюллера, помітили в федеральному суді, де засідає журі.

Газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела підтверджує, що в рамках розслідування спецпрокурора Мюллера в п'ятницю обвинувачення висунули щонайменше одній людині.

Цього фігуранта можуть взятий під варту в понеділок, інформують джерела видання, його особистість встановити не вдалося.

Агентство Reuters з посиланням на своє джерело уточнює, що за наказом федерального судді, висновок, затверджений великим журі, опечатали. Тому його суть і прізвище обвинуваченого можна буде дізнатися тільки в понеділок, коли пакет документів розкриють.

У січні спецслужби США заявили, що Росія втручалася у виборчу кампанію в 2016 році нібито задля сприяння перемозі Дональда Трампа і поразки Гілларі Клінтон.

Колишній директор ФБР Роберт Мюллер має встановити, чи замішаний у цій справі сам Дональд Трамп і люди з його оточення.

Пан Трамп і Кремль категорично відкидали підозри у спільній змові.

Президент США при цьому несхвально відгукувався про призначення пана Мюллера спецпрокурором. "Це найбільше полювання на відьом щодо політики в історії Америки", - писав він у своєму Twitter.

Увечері в п'ятницю телеканал Fox News повідомив, що республіканці почали активніше критикувати Роберта Мюллера, домагаючись його відставки. Вони підозрюють його в контактах з колишнім директором ФБР Джеймсом Комі.