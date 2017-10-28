У США висунули обвинувачення у справі про втручання Росії у вибори - ЗМІ
Велике журі присяжних, яке у США скликав спецпрокурор Роберт Мюллер, у п'ятницю схвалило перші обвинувачення в розслідуванні ймовірного втручання Росії в американські вибори.
Про це повідомляє CNN і підтверджують джерела інших ЗМІ.
Співрозмовники телекомпанії CNN уточнили, що людина, якій висунули обвинувачення, вже в понеділок може опинитися під вартою. Однак досі невідомо, вони стосуються одного або кількох фігурантів справи.
Суть обвинувачень також поки що незрозуміла. CNN не вдалося отримати офіційні коментарі.
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У травні Роберта Мюллера призначили спецпрокурором з розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори в США у 2016 році.
Це сталося після того, як Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі.
На початку серпня пан Мюллер скликав федеральне велике журі присяжних.
У п'ятницю ключових юристів, які беруть участь в розслідуванні Роберта Мюллера, помітили в федеральному суді, де засідає журі.
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Газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела підтверджує, що в рамках розслідування спецпрокурора Мюллера в п'ятницю обвинувачення висунули щонайменше одній людині.
Цього фігуранта можуть взятий під варту в понеділок, інформують джерела видання, його особистість встановити не вдалося.
Агентство Reuters з посиланням на своє джерело уточнює, що за наказом федерального судді, висновок, затверджений великим журі, опечатали. Тому його суть і прізвище обвинуваченого можна буде дізнатися тільки в понеділок, коли пакет документів розкриють.
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У січні спецслужби США заявили, що Росія втручалася у виборчу кампанію в 2016 році нібито задля сприяння перемозі Дональда Трампа і поразки Гілларі Клінтон.
Колишній директор ФБР Роберт Мюллер має встановити, чи замішаний у цій справі сам Дональд Трамп і люди з його оточення.
Пан Трамп і Кремль категорично відкидали підозри у спільній змові.
Президент США при цьому несхвально відгукувався про призначення пана Мюллера спецпрокурором. "Це найбільше полювання на відьом щодо політики в історії Америки", - писав він у своєму Twitter.
Увечері в п'ятницю телеканал Fox News повідомив, що республіканці почали активніше критикувати Роберта Мюллера, домагаючись його відставки. Вони підозрюють його в контактах з колишнім директором ФБР Джеймсом Комі.