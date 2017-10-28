Уряд Іспанії взяв на себе управління Каталонією
Іспанський уряд позбавив Каталонію автономії і взяв на себе управління регіоном.
Заходи почали діяти в суботу вранці після того, як парламент регіону у п'ятницю проголосив незалежність Каталонії.
Згідно з державним бюлетенем, лідери регіону передають управління Каталонією віце-прем'єр-міністру Іспанії Сорайї Саенс де Сантемарії.
Раніше уряд Іспанії звільнив голову поліції регіону.
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У п'ятницю каталонський парламент проголосував за незалежність регіону, проігнорувавши рішення Конституційного суду Іспанії, який назвав референдум незаконним.
Після цього верхня палата іспанського Сенату дозволила уряду Маріано Рахоя запровадити пряме правління в Каталонії.
Пан Рахой заявив, що розпускає парламент Каталонії і призначив вибори в регіоні на 21 грудня. Він пообіцяв, що вибори будуть "вільними та чесними".
Він також звільнив каталонського лідера Карлеса Пучдемона та його кабінет.
У ніч проти суботи пройшли демонстрації за та проти незалежності Каталонії.
У суботу у Мадриді очікується акція "За єдність Іспанії та конституції".
Тим часом президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що ЄС матиме справу лише з центральним урядом у Мадриді.
У Держдепі США заявили в п'ятницю, що вважають Каталонію невід'ємною частиною Іспанії та підтримують конституційні заходи іспанського уряду.
МЗС України заявило, що підтримує територіальну цілісність Іспанії і не визнає незалежність регіону.