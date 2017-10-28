Уряд Іспанії взяв на себе управління Каталонією

Копирайт изображения EPA Image caption Віце-прем'єр-міністр Іспанії Сорайя Саенс де Сантемарія тепер офіційно головує в Каталонії

Іспанський уряд позбавив Каталонію автономії і взяв на себе управління регіоном.

Заходи почали діяти в суботу вранці після того, як парламент регіону у п'ятницю проголосив незалежність Каталонії.

Згідно з державним бюлетенем, лідери регіону передають управління Каталонією віце-прем'єр-міністру Іспанії Сорайї Саенс де Сантемарії.

Раніше уряд Іспанії звільнив голову поліції регіону.

У п'ятницю каталонський парламент проголосував за незалежність регіону, проігнорувавши рішення Конституційного суду Іспанії, який назвав референдум незаконним.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Каталонії Карлес Пучдемон (у центрі) та депутати регіонального парламенту після голосування про незалежність

Після цього верхня палата іспанського Сенату дозволила уряду Маріано Рахоя запровадити пряме правління в Каталонії.

Пан Рахой заявив, що розпускає парламент Каталонії і призначив вибори в регіоні на 21 грудня. Він пообіцяв, що вибори будуть "вільними та чесними".

Він також звільнив каталонського лідера Карлеса Пучдемона та його кабінет.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Демонстрації на підтримку незалежності Каталонії у Барселоні 27 жовтня

У ніч проти суботи пройшли демонстрації за та проти незалежності Каталонії.

У суботу у Мадриді очікується акція "За єдність Іспанії та конституції".

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Тим часом президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що ЄС матиме справу лише з центральним урядом у Мадриді.

У Держдепі США заявили в п'ятницю, що вважають Каталонію невід'ємною частиною Іспанії та підтримують конституційні заходи іспанського уряду.

МЗС України заявило, що підтримує територіальну цілісність Іспанії і не визнає незалежність регіону.