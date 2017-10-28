На зустрічі з Волкером обговорювали законопроект про Донбас - Гопко

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Під час зустрічі зі спецпредставником США щодо України Куртом Волкером у Києві українські депутати обговорили законопроект про відновлення суверенітету на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко. Наразі законопроект із правками готується до розгляду в другому читанні у Верховній Раді.

Зустріч Курта Волкера із представниками парламенту та президентом Петром Порошенком відбулася за зачиненими дверима.

Депутат додала, що на зустрічі обговорювалася концепція миротворчої місії ООН та надання Сполученими Штатами летальної зброї Україні.

Пані Гопко та прес-служба Петра Порошенка зазначили, що Курту Волкеру передали звернення членів сімей полонених, яких утримують на непідконтрольних територіях Донбасу та в анексованому Криму.

"Просимо, щоб гуманітарні питання, захист прав людини та порятунок, звільнення українців, заручників був топ-пріоритетом під час перемовин наших західних партнерів з РФ, на зустрічах з Сурковим", - зауважила пані Гопко.

Це вже п'ятий візит спецпредставника США до Києва за останні півроку.