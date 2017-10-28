У Ісландії позачергові вибори після скандалу з педофілом

Копирайт изображения Reuters Image caption Катрін Якобсдоуттір очолює "Ліво-зелену партію" і обіцяє привабити іноземні інвестиції, використавши чинний бум в ісландській економіці

У Ісландії проходять другі за рік позачергові вибори після скандалу, який зачепив попереднього прем'єра Б'ярні Бенедиктссона.

Його уряд зіткнувся із недовірою і змушений був розпуститися після того, як у мережу потрапив лист батька прем'єра Бенедиктссона, у якому він просить "відновити честь" засудженого за педофілію Х'ялті Сігурйона Хаукссона.

За давніми ісландськими законами, засуджені можуть відновити деякі свої громадянські права у випадку, якщо отримають три листи підтримки від "добрих" громадян.

Х'ялті Сігурйона Хаукссона у 2004 році визнали винним у майже щоденному ґвалтуванні його прийомної доньки упродовж 12 років відколи їй виповнилося 5. Він відсидів 5,5 років свого тюремного терміну.

Тож ісландців розлютив таємний лист батька Бенедиктссона, який підтримав засудженого за педофілію.

Копирайт изображения EPA Image caption Колишні прем'єри Гюннлейгссон (ліворуч) і Бенедіктссон (праворуч)

При цьому пан Бенедиктссон і його правоцентристська "Партія незалежності", згідно з опитуваннями, поки що дещо обганяє "Ліво-зелений рух". Дільниці зачиняються о 22:00 GMT (01:00 за Києвом неділі).

Крім того, у виборах бере участь партія попереднього прем'єра - Сігмюндюра Гюннлейгссона, який змушений був піти у відставку через скандал із "Панамськими документами", що виявили у нього і дружини незадекларовану офшорну компанію. Пан Гюннлейгссон відкинув звинувачення і бере участь у цих виборах разом із своєю новою "Центристською партією".

Більшість партій обіцяють привабити іноземні інвестиції для розвитку ісландської економіки і туризму, проте розходяться у способах досягнення цього.