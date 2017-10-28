Рейд на нічний клуб у Києві: поліція каже, що затримала 17 людей із наркотиками

Копирайт изображения facebook.com/jugendhub Image caption Фото обшуків, оприлюднені адміністрацією Jugendhub. Керівництво клубу заявляє, що правоохоронці застосовували проти відвідувачів неправомірну силу

Поліція заявила, що затримала 17 людей із наркотичними речовинами під час рейду на нічний клуб Jugenhub у Києві, який правоохоронці провели у ніч проти суботи.

"За результатами обшуку було затримано 17 осіб, у яких вилучили наркотичні засоби", - заявили у прес-службі Нацполіції Києва. Зокрема, серед затриманих - 20-річна барменка і 30-річний чоловік, кажуть у поліції.

Серед близько 200 відвідувачів клубу правоохоронці виявили 11 малолітніх осіб - їх передали батькам.

При цьому поліції також кажуть, що виявили "32 особи, які відхиляються від призову на строкову службу". "Їх доставили до пункту збору призовників м. Києва", - заявили в поліції.

Водночас за словами адвоката, представника юридичної компанії "Міллер" Масі Найєма, брата депутата Мустафи Найєма, станом на 18:00 вечора суботи затримані досі перебувають у військкоматі, куди їх відвезли у "забитих автобусах" після затримання.

"Зараз багато хто ще в військкоматі. Їх там тримають уже з 3-ї ночі. Студентів ніби відпустили, а в решти вимагають пройти медогляд і забрати повістку на руки", - написав адвокат у Facebook.

Що сталося у нічному клубі?

Як розповів адвокат Масі Найєм із посиланням на власників клубу і очевидців, рейд почався близько 2 ночі.

У поліції заявляють, що обшук у клубі був "санкціонований", а сам заклад діяв без відповідних дозволів.

Копирайт изображения kyiv.npu.gov.ua Image caption Фотографії оперативників

Копирайт изображения kyiv.npu.gov.ua Image caption Поліція заявляє, що виявила 17 людей із наркотичними речовинами

"У ході обшуку також додатково зафіксовано, що нічний розважальний заклад функціонує без будь-яких дозвільних документів та перебуває в аварійному стані", - йдеться у заяві поліції.

Там кажуть, що обшук провели у підсумку неодноразових скарг на заклад з боку сусідів.

У свою чергу адміністрація клубу заявила про застосування правоохоронцями надмірної сили проти відвідувачів і крадіжку особистих речей.

"Окрім того, що багатьох відвезли і вони досі перебувають у відділі поліції чи у військкоматі на ДВРЗ, до відвідувачів застосовувалася надмірна фізична сила - є плями крові на підлозі! - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Jugendhub. - Вкрадені особисті речі, бар, техніка навіть одяг - все із клубу виносили мішками!"

У поліції заявляють, що відкрили кримінальне провадження за ст. 317 Кримінального кодексу ("Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів").

Адвокат Масі Найєм, у свою чергу, обіцяє, що до вечора суботи адвокати юридичний компаній "Міллер" і "Юскутум", які взяли цю справу, також подадуть заяву на відкриття кримінального провадження проти правоохоронців.