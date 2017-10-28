Рейд на нічний клуб у Києві: поліція каже, що затримала 17 людей із наркотиками
Поліція заявила, що затримала 17 людей із наркотичними речовинами під час рейду на нічний клуб Jugenhub у Києві, який правоохоронці провели у ніч проти суботи.
"За результатами обшуку було затримано 17 осіб, у яких вилучили наркотичні засоби", - заявили у прес-службі Нацполіції Києва. Зокрема, серед затриманих - 20-річна барменка і 30-річний чоловік, кажуть у поліції.
Серед близько 200 відвідувачів клубу правоохоронці виявили 11 малолітніх осіб - їх передали батькам.
При цьому поліції також кажуть, що виявили "32 особи, які відхиляються від призову на строкову службу". "Їх доставили до пункту збору призовників м. Києва", - заявили в поліції.
Водночас за словами адвоката, представника юридичної компанії "Міллер" Масі Найєма, брата депутата Мустафи Найєма, станом на 18:00 вечора суботи затримані досі перебувають у військкоматі, куди їх відвезли у "забитих автобусах" після затримання.
"Зараз багато хто ще в військкоматі. Їх там тримають уже з 3-ї ночі. Студентів ніби відпустили, а в решти вимагають пройти медогляд і забрати повістку на руки", - написав адвокат у Facebook.
Що сталося у нічному клубі?
Як розповів адвокат Масі Найєм із посиланням на власників клубу і очевидців, рейд почався близько 2 ночі.
У поліції заявляють, що обшук у клубі був "санкціонований", а сам заклад діяв без відповідних дозволів.
"У ході обшуку також додатково зафіксовано, що нічний розважальний заклад функціонує без будь-яких дозвільних документів та перебуває в аварійному стані", - йдеться у заяві поліції.
Там кажуть, що обшук провели у підсумку неодноразових скарг на заклад з боку сусідів.
У свою чергу адміністрація клубу заявила про застосування правоохоронцями надмірної сили проти відвідувачів і крадіжку особистих речей.
"Окрім того, що багатьох відвезли і вони досі перебувають у відділі поліції чи у військкоматі на ДВРЗ, до відвідувачів застосовувалася надмірна фізична сила - є плями крові на підлозі! - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Jugendhub. - Вкрадені особисті речі, бар, техніка навіть одяг - все із клубу виносили мішками!"
У поліції заявляють, що відкрили кримінальне провадження за ст. 317 Кримінального кодексу ("Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів").
Адвокат Масі Найєм, у свою чергу, обіцяє, що до вечора суботи адвокати юридичний компаній "Міллер" і "Юскутум", які взяли цю справу, також подадуть заяву на відкриття кримінального провадження проти правоохоронців.