Штаб: в АТО побільшало обстрілів, один загиблий
Минулої доби кількість обстрілів українських позицій на Донбасі зросла, внаслідок бойових дій загинув один український військовий і ще двоє були поранені, повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.
Обстрілів побільшало на донецькому напрямку, кажуть там.
Зокрема опорні пункти сил АТО були під обстрілом в авдіївській промзоні. Саме під час цього протистояння напередодні увечері загинув український військовий, зазначили у штабі.
"Українські бійці симетрично і жорстко відповідали противнику", - йдеться у повідомленні.
Загалом за минулу добу було зафіксовано 16 порушень перемир'я, кажуть у штабі.
У самопроголошеній "ДНР" звинувачують у обстрілах українських військових.