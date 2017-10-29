Штаб: в АТО побільшало обстрілів, один загиблий

Копирайт изображения Прес-центр штабу АТО

Минулої доби кількість обстрілів українських позицій на Донбасі зросла, внаслідок бойових дій загинув один український військовий і ще двоє були поранені, повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.

Обстрілів побільшало на донецькому напрямку, кажуть там.

Зокрема опорні пункти сил АТО були під обстрілом в авдіївській промзоні. Саме під час цього протистояння напередодні увечері загинув український військовий, зазначили у штабі.

"Українські бійці симетрично і жорстко відповідали противнику", - йдеться у повідомленні.

Загалом за минулу добу було зафіксовано 16 порушень перемир'я, кажуть у штабі.

У самопроголошеній "ДНР" звинувачують у обстрілах українських військових.