Куба: жодних звукових атак на дипломатів США не було

Копирайт изображения Reuters Image caption США кажуть, що майже два десятки співробітників посольства постраждали від імовірних акустичних атак

Куба заявила, що жодних звукових атак на працівників посольства США у Гавані не було, і назвала ці закиди - "політичними маніпуляціями", спрямованими на те, аби зашкодити відносинам між двома країнами.

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігез назвав звинувачення у будь-яких атаках "абсолютною брехнею".

Раніше США заявили, що після імовірних атак у близько двох десятків американських дипломатів були проблеми зі здоров'ям, і через це вони мусили скоротити кількість своїх дипломатів на Кубі.

Водночас Вашингтон не звинуватив у атаках Гавану напряму.

Неофіційно американські дипломати говорили, що проти них було використано якийсь пристрій, здатний транслювати сильний звук, частота якого лежить за межами чутного людині діапазону.

В результаті цих таємничих звукових атак співробітники посольства відчували нудоту, запаморочення, у когось було зафіксовано легкий струс мозку. Деякі скаржилися на втрату слуху.

У відповідь США вислали 15 кубинських дипломатів, заявивши, що Гавана не змогла захистити їхніх співробітників. Втім, Куба заявила, що такий крок Вашингтона є "невиправданим".

Уряд США також призупинив на Кубі оформлення віз не невизначений термін.

Копирайт изображения AFP Image caption Пан Родрігез назвав брехнею завинувачення у атаках

Пан Родрігес під час виступу у Вашингтоні на зустрічі кубинців, які проживають в США, зазначив, що через ці звинувачення відносини між урядами двох країн серйозно погіршилися.

"Кубинський уряд вважає неприйнятною і аморальною ситуацію, коли розбіжності між урядами завдають шкоди людям", - додав він.

Загадка в Гавані

Наприкінці 2016 року: Співробітники посольства США та щонайменше один громадянин Канади почали помічати дивні симптоми.

Травень 2017 р: США висилають двох кубинських дипломатів за те, що Куба не захистила американських дипломатів.

Серпень: США кажуть, що 16 працівників посольства проходять лікування, але напади, схоже, припинилися.

Початок вересня: США кажуть, що атаки продовжуються, і постраждали уже 19 співробітників.

29 вересня: Вашингтон відкликає свій дипломатичний персонал, застерігає громадян США проти відвідання Куби і каже, що постраждав уже 21 працівник посольства нині.

3 жовтня: США висилають кубинських дипломатів з Вашингтона.