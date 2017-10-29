Куба: жодних звукових атак на дипломатів США не було
Куба заявила, що жодних звукових атак на працівників посольства США у Гавані не було, і назвала ці закиди - "політичними маніпуляціями", спрямованими на те, аби зашкодити відносинам між двома країнами.
Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігез назвав звинувачення у будь-яких атаках "абсолютною брехнею".
Раніше США заявили, що після імовірних атак у близько двох десятків американських дипломатів були проблеми зі здоров'ям, і через це вони мусили скоротити кількість своїх дипломатів на Кубі.
Водночас Вашингтон не звинуватив у атаках Гавану напряму.
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Неофіційно американські дипломати говорили, що проти них було використано якийсь пристрій, здатний транслювати сильний звук, частота якого лежить за межами чутного людині діапазону.
В результаті цих таємничих звукових атак співробітники посольства відчували нудоту, запаморочення, у когось було зафіксовано легкий струс мозку. Деякі скаржилися на втрату слуху.
У відповідь США вислали 15 кубинських дипломатів, заявивши, що Гавана не змогла захистити їхніх співробітників. Втім, Куба заявила, що такий крок Вашингтона є "невиправданим".
Уряд США також призупинив на Кубі оформлення віз не невизначений термін.
Пан Родрігес під час виступу у Вашингтоні на зустрічі кубинців, які проживають в США, зазначив, що через ці звинувачення відносини між урядами двох країн серйозно погіршилися.
"Кубинський уряд вважає неприйнятною і аморальною ситуацію, коли розбіжності між урядами завдають шкоди людям", - додав він.
Загадка в Гавані
Наприкінці 2016 року: Співробітники посольства США та щонайменше один громадянин Канади почали помічати дивні симптоми.
Травень 2017 р: США висилають двох кубинських дипломатів за те, що Куба не захистила американських дипломатів.
Серпень: США кажуть, що 16 працівників посольства проходять лікування, але напади, схоже, припинилися.
Початок вересня: США кажуть, що атаки продовжуються, і постраждали уже 19 співробітників.
29 вересня: Вашингтон відкликає свій дипломатичний персонал, застерігає громадян США проти відвідання Куби і каже, що постраждав уже 21 працівник посольства нині.
3 жовтня: США висилають кубинських дипломатів з Вашингтона.