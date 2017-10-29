Рейд на нічний клуб у Києві: кількох затриманих відпустили
Правоохоронці відпустили кількох людей, затриманих під час рейду на нічний клуб Jugendhub у Києві, повідомила керівник громадянської правозахисної ініціативи "Восток-SOS" Олександра Дворецька.
Під час рейду, який провели у ніч проти суботи, за словами поліції, було затримано 17 людей із наркотичними речовинами.
Поліція також каже, що виявила 32 особи, які відхиляються від призову на строкову службу, і доставила їх до пункту збору призовників.
"Вчора кількох юнаків відпустили додому, видавши на 9:00 сьогодні повістки", - написала пані Дворецька у Facebook.
Вона не уточнила, скільки саме затриманих відпустили.
"Весь день учора їх пресували на пункті збору (у військкоматі. - Ред.), не допускали адвокатів та медиків, водили до "полковника" по 1-2 людини і змусили підписати якісь папери", - додала вона.
Водночас адвокат, представник юридичної компанії "Міллер" Масі Найєм, у відповідь на питання про те, чи всіх затриманих відпустили, написав у Facebook: "Ні, не всіх".
Як розповів ВВС Україна один з учасників подій, який перебував у клубі, його також затримали, але потім "відпустили майже усіх".
Втім, поліція досі не повернула вилучений у нього автомобіль і гроші, додає він.
Що сталося у клубі?
Рейд у київському нічному клубі Jugendhub відбувся в ніч на суботу.
"За результатами обшуку було затримано 17 осіб, у яких вилучили наркотичні засоби", - заявили у прес-службі Нацполіції Києва.
Серед близько 200 відвідувачів клубу правоохоронці виявили 11 малолітніх осіб - їх передали батькам.
При цьому поліція також каже, що виявила "32 особи, які відхиляються від призову на строкову службу".
"Їх доставили до пункту збору призовників м. Києва", - заявили в поліції.
Масі Найєм, брата депутата Мустафи Найєма, писав, що станом на 18:00 вечора суботи затримані досі перебували у військкоматі, куди їх відвезли у "забитих автобусах" після затримання.
"Зараз багато хто ще в військкоматі. Їх там тримають уже з 3-ї ночі. Студентів ніби відпустили, а в решти вимагають пройти медогляд і забрати повістку на руки", - написав адвокат у Facebook.
У поліції заявляють, що обшук у клубі був "санкціонований", а сам заклад діяв без відповідних дозволів та "перебуває в аварійному стані".
Там кажуть, що обшук провели після неодноразових скарг на заклад з боку сусідів.
"Надмірна фізична сила"
У свою чергу адміністрація клубу заявила про застосування правоохоронцями надмірної сили проти відвідувачів і крадіжку особистих речей.
"Окрім того, що багатьох відвезли і вони досі перебувають у відділі поліції чи у військкоматі на ДВРЗ, до відвідувачів застосовувалася надмірна фізична сила - є плями крові на підлозі! - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Jugendhub. - Вкрадені особисті речі, бар, техніка навіть одяг - все із клубу виносили мішками!"
У поліції заявляють, що відкрили кримінальне провадження за статтею про організацію місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотиків.