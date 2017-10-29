Рейд на нічний клуб у Києві: кількох затриманих відпустили

Копирайт изображения facebook.com/jugendhub Image caption Фото обшуків, оприлюднені адміністрацією Jugendhub. Керівництво клубу заявляє, що правоохоронці застосовували проти відвідувачів неправомірну силу

Правоохоронці відпустили кількох людей, затриманих під час рейду на нічний клуб Jugendhub у Києві, повідомила керівник громадянської правозахисної ініціативи "Восток-SOS" Олександра Дворецька.

Під час рейду, який провели у ніч проти суботи, за словами поліції, було затримано 17 людей із наркотичними речовинами.

Поліція також каже, що виявила 32 особи, які відхиляються від призову на строкову службу, і доставила їх до пункту збору призовників.

"Вчора кількох юнаків відпустили додому, видавши на 9:00 сьогодні повістки", - написала пані Дворецька у Facebook.

Вона не уточнила, скільки саме затриманих відпустили.

"Весь день учора їх пресували на пункті збору (у військкоматі. - Ред.), не допускали адвокатів та медиків, водили до "полковника" по 1-2 людини і змусили підписати якісь папери", - додала вона.

Водночас адвокат, представник юридичної компанії "Міллер" Масі Найєм, у відповідь на питання про те, чи всіх затриманих відпустили, написав у Facebook: "Ні, не всіх".

Як розповів ВВС Україна один з учасників подій, який перебував у клубі, його також затримали, але потім "відпустили майже усіх".

Втім, поліція досі не повернула вилучений у нього автомобіль і гроші, додає він.

Що сталося у клубі?

Рейд у київському нічному клубі Jugendhub відбувся в ніч на суботу.

"За результатами обшуку було затримано 17 осіб, у яких вилучили наркотичні засоби", - заявили у прес-службі Нацполіції Києва.

Серед близько 200 відвідувачів клубу правоохоронці виявили 11 малолітніх осіб - їх передали батькам.

При цьому поліція також каже, що виявила "32 особи, які відхиляються від призову на строкову службу".

"Їх доставили до пункту збору призовників м. Києва", - заявили в поліції.

Масі Найєм, брата депутата Мустафи Найєма, писав, що станом на 18:00 вечора суботи затримані досі перебували у військкоматі, куди їх відвезли у "забитих автобусах" після затримання.

"Зараз багато хто ще в військкоматі. Їх там тримають уже з 3-ї ночі. Студентів ніби відпустили, а в решти вимагають пройти медогляд і забрати повістку на руки", - написав адвокат у Facebook.

У поліції заявляють, що обшук у клубі був "санкціонований", а сам заклад діяв без відповідних дозволів та "перебуває в аварійному стані".

Копирайт изображения kyiv.npu.gov.ua Image caption Фотографії оперативників

Копирайт изображения kyiv.npu.gov.ua Image caption Поліція заявляє, що виявила 17 людей із наркотичними речовинами

Там кажуть, що обшук провели після неодноразових скарг на заклад з боку сусідів.

"Надмірна фізична сила"

У свою чергу адміністрація клубу заявила про застосування правоохоронцями надмірної сили проти відвідувачів і крадіжку особистих речей.

"Окрім того, що багатьох відвезли і вони досі перебувають у відділі поліції чи у військкоматі на ДВРЗ, до відвідувачів застосовувалася надмірна фізична сила - є плями крові на підлозі! - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Jugendhub. - Вкрадені особисті речі, бар, техніка навіть одяг - все із клубу виносили мішками!"

У поліції заявляють, що відкрили кримінальне провадження за статтею про організацію місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотиків.