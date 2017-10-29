Жителів Киргизстану насмішили "киргизи-прибульці" з японського фільму

Копирайт изображения Blast Inc Image caption Один із "киргизьких агресорів" з фільму

Мешканці Киргизстану раптом дізналися, що їхнє ім'я дали інопланетним загарбникам у новому японському фантастичному фільмі. Киргизи зустріли цю новину з гумором.

Японська стрічка "Буря відважних", прем'єра якої запланована на листопад, навряд чи стане новим словом в жанрі "гігантські роботи мочать один одного, поки все місто навколо не перетвориться на руїну".

Але в Киргизстані реліз стрічки вже привернув особливу увагу, тому що "погані хлопці" в фільмі звуться "киргизи", повідомляє Kaktus Media.

Сюжет фільму, який запозичив прийоми і в "Термінатора", і в "Тихоокеанського кордону", побудований навколо купки вцілілих землян, які вирушають з 2050 року в минуле, аби побудувати роботів, здатних боротися з інопланетною расою "киргизів"-загарбників.

Чому кінолиходіїв вирішили назвати саме так - незрозуміло, але соцмережі Киргизстану зустріли цю новину з неабиякою часткою гумору.

"Я завжди знав, що ми не звичайні люди!" - каже один з відвідувачів сторінки Kaktus Media у Facebook.

А інший відвідувач зазначає: "У нас, киргизів, є почуття гумору. Ми вміємо посміятися над собою".

Дехто порівнює "киргизьке" питання в "Бурі відважних" з бурею в склянці води - і нагадує, як лише кілька років тому їхнім сусідам з Казахстану довелося дивитися фільм "Борат", де безжально висміювалася "казахська" культура.

Ще один інтернет-користувач жартує з приводу бюрократії в країні:

"Практично неможливо відрізнити монстра з фільму від типового киргизького чиновника!"