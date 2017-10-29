На Дніпропетровщині завалився під'їзд: загинув підліток
- 29 жовтня 2017
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У місті Кам'янське в Дніпропетровській області завалився навіс над під'їздом - під уламками загинув один підліток та ще двоє постраждали. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
У суботу над під'їздом обрушилися дві залізобетонні плити - козирок та бокова стінка навісу, ідеться у повідомленні відомства.
Чому саме обвалилися плити, не повідомляють.
Постраждалих людей відвезли до лікарні, зазначили в ДСНС.
Причини події розслідують.