На Дніпропетровщині завалився під'їзд: загинув підліток

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У місті Кам'янське в Дніпропетровській області завалився навіс над під'їздом - під уламками загинув один підліток та ще двоє постраждали. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У суботу над під'їздом обрушилися дві залізобетонні плити - козирок та бокова стінка навісу, ідеться у повідомленні відомства.

Чому саме обвалилися плити, не повідомляють.

Постраждалих людей відвезли до лікарні, зазначили в ДСНС.

Причини події розслідують.