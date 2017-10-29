У ДР Конго "мільйонам людей загрожує голод"

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Сотням тисяч дітей, які уже серйозно недоїдають, загрожує голод, зазначають у продовольчій агенції ООН

Керівник Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі закликав світ не допустити гуманітарної кризи в одній з провінцій Демократичної Республіки Конго, населення якої страждає через конфлікт.

Як розповів пан Бізлі ВВС, зараз під загрозою голоду в провінції Касаї перебувають понад три мільйони людей.

Якщо не надійде допомога, уже протягом найближчих місяців можуть загинути сотні тисяч дітей, застеріг він.

Насильство спалахнуло там у серпні 2016 року - після смерті місцевого лідера, який загинув у сутичках з силами безпеки країни.

Це змусило 1,5 мільйона людей залишити свої будинки, більшість з них - діти.

Ситуацію в Касаї пан Бізлі назвав "лихом"

"Наші команди перебувають на місці, ми бачили обгорілі хати, спалені будинки, дітей, які серйозно недоїдають і мають затримки у розвитку. Вочевидь багато дітей уже померли", - розповів він.

"Ідеться про кількасот тисяч дітей, які помруть у найближчі кілька місяців, якщо ми не отримаємо, по-перше, кошти, по-друге, їжу, а по-третє, доступ до відповідних місць", - додав він.

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Більшість з тих, хто залишив свій дім через конфлікт, - діти

Зараз, за його словами, Всесвітня продовольча програма має лише 1% фінансування, необхідного для допомоги людям у Касаї.

Він також застеріг, що невдовзі сезон дощів перетворить і так погані дороги на непрохідні.

Якщо допомогу доведеться доставляти повітрям, витрати серйозно зростуть, каже він.

"Якщо ми не отримаємо кошти протягом ще кількох тижнів, аби почати підвозити їжу, я не можу собі уявити, наскільки жахливою буде ситуація", - зазначає пан Бізлі.

"Нам потрібна допомога, і нам вона потрібна зараз", - наголосив він.

Конфлікт у регіоні почався, коли влада країни відмовилася визнати місцевого лідера, якого називають Камуїна Нсапу.

Він створив воєнізовані загони, але загинув у сутичках.

З часу його смерті в регіоні утворилося кілька повстанських загонів його імені. Усі вони воюють з різних причин, але мішень у них єдина - центральна влада.

До боїв, які поширилися на п'ять провінцій, долучаються дедалі більше людей.

І сили безпеки країни і повстанців звинувачують у грубих порушеннях прав людини.

У ході конфлікту було вбито понад три тисячі людей, ООН виявила десятки масових поховань в регіоні.