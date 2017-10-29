Уламки російського вертольота знайшли біля Шпіцбергена
Рятувальний центр Північної Норвегії повідомив про те, що завдяки пошуковій операції біля архіпелагу Шпіцберген, де у четвер впав російський Мі-8, на дні моря вдалося виявити фрагменти вертольота, що розбився.
Уламки знайшли на глибині 209 метрів, уточнили норвезькі рятувальники, на відстані приблизно 2 кілометра на північний схід від Іс-фіорду, розташованого на західному березі острова Західний Шпіцберген.
На цьому рятувальники завершили свою роботу, за пошук тіл пасажирів і членів екіпажу тепер візьметься поліція. На борту вертольота, що впав, були восьмеро людей - ввжають, що всі вони загинули.
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Як уточнила агенція "Інтерфакс" із посиланням на джерело в міжнародних службах авіаційного пошуку і порятунку, "на глибині 178 метрів виявлено, імовірно, предмети, характерні для кабіни російського вертольота, і особисті речі членів екіпажу".
Говорити про виявлення фрагментів фюзеляжу поки що зарано, стверджує джерело.
"На місце з Мурманська рухаються російські водолази з глибоководним робототехнічні обладнанням, щоб досліджувати дно", - сказав він.
Подробиці операції описала губернатор Шпіцбергена Керстін Аскхольт. За її словами, російські рятувальники працюватимуть разом з норвежцями, зараз вони прямують до місця аварії на борту судна "Поларсіссел".
Мі-8, на борту якого перебували троє пасажирів і п'ятеро членів екіпажу, прямував з російського селища Піраміда в Баренцбург.
Він упав у море недалеко від архіпелагу Шпіцберген у четвер, приблизно о 15:35 за місцевим часом.
Шпіцберген - норвезький архіпелаг, але там вже майже 100 років живуть і працюють російські шахтарі, і частину господарських робіт згідно з особливим статусом островів здійснює Росія.
Незабаром МНС Росії підтвердило, що всі восьмеро людей на борту вертольота - російські громадяни, при цьому троє пасажирів - співробітники петербурзького НДІ Арктики й Антарктики.
Баренцбург - другий за розміром населений пункт на архіпелазі Шпіцберген. Населення Баренцбурга і селища Піраміда становить приблизно 500 людей.
Архіпелаг відкрив голландський мореплавець Віллем Баренц у 1596 році. З кінця XIX століття там стали добувати вугілля. У 1920 році був підписаний міжнародний договір, який дозволив Росії проводити роботи на Шпіцбергені.