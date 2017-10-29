Саакашвілі оскаржив позбавлення громадянства

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Колишній президент Грузії та екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі заявив, що оскаржив указ президента Петра Порошенка про позбавлення його українського громадянства.

Про це він повідомив зі сцени біля Верховної Ради, де вже другий тиждень триває акція протесту.

"Я оскаржив у суді указ президента про позбавлення мене громадянства", - сказав політик.

Міхеіл Саакашвілі також наголосив, що після відновлення громадянства не претендуватиме на жодну посаду.

Наприкінці липня Петро Порошенко підписав указ про припинення у нього громадянства України.

За даними прес-служби адміністрації президента, підставою для цього стали "переконливі факти подання недостовірної інформації при оформленні заяви" на отримання громадянства Міхеілом Саакашвілі, які навела Державна міграційна служба.

Пізніше у міністерстві юстиції України повідомили, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту і екстрадицію Міхеіла Саакашвілі.

10 вересня Міхеіл Саакашвілі з прибічниками прорвалися через кордон до України у пункті пропуску Медині-Шегині.

Днями міграційна служба підтвердила, що Саакашвілі можна депортувати. Сам він переконаний, що, згідно з законом, цього робити не можна.