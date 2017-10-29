Барселона: сотні тисяч вийшли проти незалежності

Image caption Учасники акції вийшли на вулиці з прапорами Іспанії та Євросоюзу

У неділю жителі Каталонії, які виступають проти відокремлення регіону, вийшли на вулиці Барселони, аби взяти участь в акції на підтримку єдності Іспанії.

Іспанська влада заявила, що в марші бере участь приблизно 1 мільйон людей.

Багато учасників акції закликають владу країни посадити за ґрати відстороненого від влади лідера Каталонії Карлеса Пучдемона.

В уряді заявили, що, незважаючи на зміщення зі своєї посади, лідер сепаратистів має повне право залишатися у політиці.

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Іспанський сенат запровадив у Каталонії пряме правління у п'ятницю - одразу після того як каталонський парламент схвалив декларацію про незалежність провінції.

Раніше іспанський прем'єр Маріано Рахой оголосив про зняття з посади керівника уряду Каталонії Карлеса Пучдемона і пообіцяв домогтися визнання каталонської декларації незалежності незаконною.

При цьому у неділю Мадрид заявив, що вітатиме його участь у позачергових виборах в грудні.

Копирайт изображения Reuters Image caption Усунутий з посади президент Каталонії Карлес Пучдемон з дружиною Марселою Топор

Карлес Пучдемон закликав до "демократичного протистояння" прямому правлінню, встановленому в регіоні іспанським урядом.

Він пообіцяв і далі "працювати над створенням вільної країни".

Речник іспанського уряду Іньїго Мендез де Віго сказав, що пан Пучдемон має право продовжувати свою політичну кар'єру, попри його відсторонення від посади.

"Я абсолютно впевнений, що, якщо Пучдемон візьме участь у цих виборах, він зможе реалізувати свою демократичну опозицію", - процитувала його агенція Reuters.

"Каталонці отримають змогу висловитися про те, що вони спостерігали цього року - різні порушення закону та зловживання", - додав речник уряду.

У суботу іспанський уряд призначив новим керівником регіону віце-прем'єра Сорайю Саенс де Сантамарію.

Що передбачала автономія Каталонії?

Перед тим, як Мадрид встановив там своє пряме правління, Каталонія мала чи не найбільше прав у самоврядуванні серед усіх регіонів Іспанії.

У неї був власний парламент, власна поліція і власний суспільний мовник, власний уряд і президент - хоч останніх двох уже немає.

У регіону були повноваження приймати власні рішення у цілій низці питань - від культури і довкілля до комунікацій, транспорту, комерції і суспільної безпеки.

За іспанським центральним урядом залишалися питання закордонних справ, збройних сил і фіскальної політики.

Якою була реакція на останні події?

Тисячі людей вийшли на вулиці Барселони, столиці Каталонії, у п'ятницю увечері, щоб відсвяткувати проголошення незалежності її парламентом.

За повідомленнями, той же натовп застав оголошення Маріано Рахоєм встановлення прямого правління у регіоні. Мер Барселони Ада Колау засудила рішення Мадрида, але й розкритикувала каталонських прибічників незалежності за "просування у темпі камікадзе".

У Барселоні також проходили демонстрації прибічників єдності Іспанії, які засуджують незалежність Каталонії. Так само численний мітинг прибічників єдності пройшов у суботу у Мадриді.

Як це все взагалі сталося?

Каталонія - один із найбагатших регіонів Іспанії із власною мовою і відмінною від решти країни культурою.

Враховуючи економічну розвиненість Каталонії, багато каталонців вважають, що регіон платить у державну казну більше, ніж отримує назад. Існують також історичні причини розбіжностей, зокрема, позиція щодо Каталонії генерала Франко у часи диктатури.

Але й самі каталонці розділені у питанні незалежності.

1 жовтня у Каталонії пройшов референдум про незалежність регіону від Іспанії, який Конституційний суд країни визнав незаконним. Явка виборів склала 43%, з них за незалежність, за словами місцевої влади, проголосували 90%. При чому більшість противників відокремлення бойкотували голосування.

Після референдуму нині усунутий президент регіону Карлес Пучдемон підписав декларацію про незалежність, але відклав її втілення для можливості проведення переговорів із центральним іспанським урядом.

Він проігнорував застороги з боку Мадрида і заклики скасувати своє рішення. Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой відтак минулого тижня оголосив про наміри усунути каталонських лідерів, призупинити автономію і встановити у регіоні пряме правління.