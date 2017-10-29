Представник омбудсмена про Jugendhub: порушено кілька статей Конституції

Копирайт изображения kyiv.npu.gov.ua Image caption Поліція заявила, що виявила 17 людей із наркотичними речовинами

Під час затримання відвідувачів київського клубу Jugendhub правоохоронці порушили одразу кілька статей Конституції та Кримінально-процесуального кодексу - про це заявив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига.

"Про законність тут взагалі не йдеться. Фактично, є таке слово російське - "беспредел" - і, власне, це те, свідками чого ми стали", - сказав він в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Порушено стільки статей Конституції та Кримінально-процесуального кодексу, що, я думаю, це справа на довгі місяці, оскільки занадто багато людей було залучено в усе це, занадто багато порушень", - додав пан Чаплига.

Раніше поліція повідомила, що під час рейду, який провели у ніч проти суботи, затримали 17 людей із наркотичними речовинами.

Про законність тут взагалі не йдеться Михайло Чаплига, Представник омбудсмена

Там додали, що виявили 32 людини, які ухиляються від призову на строкову службу, і доправили їх до пункту збору призовників.

Ситуація викликала масове обурення у соцмережах. Допомагати затриманим взялися юристи та правозахисники.

За словами адвоката, представника юридичної компанії "Міллер" Масі Найєма, справу вестиме його компанія, а також ЮК "Юскутум" (адвокат Ксенія Проконова).

Він закликав постраждалих, свідків та рідних затриманих передавати усю інформацію.

За словами Михайла Чаплиги, усіх причетних до незаконного затримання відвідувачів клубу чекає тривалий судовий процес: "Все це вже зафіксовано, запротокольовано. На збірному пункті все документується, в тому числі збираються дані від постраждалих та їхніх родичів".

"Надмірна сила"

Представник омбудсмена також вважає, що підстав утримувати людей у ​​військкоматі не було.

"Фактично підтверджені свідчення, що застосовувалася надмірна сила з боку співробітників поліції, невиправдана, не було надано правової допомоги, тобто особи були позбавлені права на захист", - заявив він.

"Били палицею, били в обличчя, били ногами після найменшого руху або питання, коли лежав обличчям до підлоги, потім обшукували", - навів анонімне свідчення одного із затриманих Масі Найєм.

Били палицею, били в обличчя, били ногами після найменшого руху або питання Затриманий

Михайло Чаплига зазначив, що зараз медична допомога нікому із затриманих не потрібна.

"Ближче до ночі нам вдалося звільнити незаконно утримуваних осіб. Кілька людей вирішили добровільно залишитися для проходження медичного огляду на збірному пункті, але це їхня особиста воля, і ми в цьому особисто переконалися", - додав він.

Раніше адвокати передавали, що відпустили не всіх затриманих, а деяким вже видали повістки.

"Весь день учора їх пресували на пункті збору (у військкоматі. - Ред.), не допускали адвокатів та медиків, водили до "полковника" по 1-2 людини і змусили підписати якісь папери", - зазначила керівниця громадянської правозахисної ініціативи "Восток-SOS" Олександра Дворецька.

Один з учасників подій, який перебував у клубі, розповів ВВС Україна, що його також затримали, але потім "відпустили майже усіх".

Втім, поліція досі не повернула вилучений у нього автомобіль і гроші, додав співрозмовник.

Що сталося у клубі?

Рейд у київському нічному клубі Jugendhub відбувся в ніч на суботу.

"За результатами обшуку було затримано 17 осіб, у яких вилучили наркотичні засоби", - заявили у прес-службі Нацполіції Києва.

Серед приблизно 200 відвідувачів клубу правоохоронці виявили 11 неповнолітніх - їх передали батькам.

При цьому поліція також каже, що виявила "32 особи, які відхиляються від призову на строкову службу".

Копирайт изображения kyiv.npu.gov.ua Image caption Фотографії оперативників

Копирайт изображения facebook.com/jugendhub Image caption Фото обшуків, оприлюднені адміністрацією Jugendhub. Керівництво клубу заявляє, що правоохоронці застосовували проти відвідувачів неправомірну силу

"Їх доставили до пункту збору призовників Києва", - заявили правоохоронці.

Масі Найєм, брата депутата Мустафи Найєма, писав, що станом на 18:00 вечора суботи затримані досі перебували у військкоматі, куди їх відвезли у "забитих автобусах" після затримання.

"Їх там тримають уже з 3-ї ночі. Студентів ніби відпустили, а в решти вимагають пройти медогляд і забрати повістку на руки", - написав адвокат у Facebook.

У поліції заявили, що обшук у клубі був "санкціонований", а сам заклад діяв без відповідних дозволів та "перебуває в аварійному стані".

Там кажуть, що обшук провели після неодноразових скарг на заклад з боку сусідів.

У свою чергу адміністрація клубу заявила про застосування правоохоронцями надмірної сили проти відвідувачів і крадіжку особистих речей.

"Окрім того, що багатьох відвезли і вони досі перебувають у відділі поліції чи у військкоматі на ДВРЗ, до відвідувачів застосовувалася надмірна фізична сила - є плями крові на підлозі! - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Jugendhub. - Вкрадені особисті речі, бар, техніка навіть одяг - все із клубу виносили мішками!".

У поліції заявляють, що відкрили кримінальне провадження за статтею про організацію місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотиків.